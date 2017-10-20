Жена Караченцова держится из последних сил

Композитор и поэтесса Елена Суржикова прокомментировала информацию о раке, которым, возможно, страдает актер Николай Караченцов. По словам Елены, супруга артиста Людмила Поргина держится из последних сил под гнетом навалившихся бед и проблем.

Как заявила Елена Суржикова, на днях состоится врачебный консилиум, касающийся, предположительно, рака Николая Караченцова. "А вдруг первичный диагноз все же не подтвердится? Это было бы настоящим чудом. Если все же станет ясно, что это онкология, нужно принимать решение: делать ли операцию, химио­терапию... Решает, безусловно, семья. Понимая, что и то и другое – огромный риск, организм может не выдержать. Но и на самотек болезнь пускать нельзя. Как быть? Выбор сложнейший..." – высказалась Суржикова.

Поэтесса рассказала о состоянии супруги Караченцова. "Людмила Андреевна держится. Буквально из последних сил. Такое горе! Уж сколько на ее плечи выпало. Дай ей Бог сил выдержать и новое испытание. А нам сейчас пока остается только одно – молиться о здоровье Николая Петровича. Может быть, Господь услышит наши молитвы. Я прошу только одного: чтобы страшный диагноз не подтвердился..." – цитирует Елену Суржикову "Мир новостей".

Напомним, Николай Караченцов был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского с легочным кровотечением 18 сентября. Позже его перевели в реанимацию. Все это время Николай Петрович находился под наблюдением врачей. В начале октября в СМИ появилась информация о том, что у артиста обнаружили опухоль.

"Мы не паникуем и не отчаиваемся, мы готовы к борьбе с новой болезнью", – заявила супруга артиста. Но Поргина выразила сожаление, что упущено драгоценное время. Ведь затемнение в легком у актера было обнаружено еще весной, однако тогда медики назвали это затянувшимся воспалительным процессом.

