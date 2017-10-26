Подруга Цимбалюк-Романовской заявила об убийстве Джигарханяна

Подруга и официальный представитель жены Армена Джигарханяна Элина Мазур рассказала подробности захвата театра артиста. По ее словам, Виталину Цимбалюк-Романовскую, супругу актера, угрозами заставили уволится из учреждения.

Женщина отказалась называть имя шантажиста. "Я знаю, кто его передал. Это люди очень непростые. И мне он, этот человек, предъявил требование, чтобы Виталина ушла с места директора", – заявила Элина Мазур в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир", на телеканале "Россия 1".

Кроме того, по словам женщины, злоумышленники рассорили Виталину Цимбалюк-Романовскую с Арменом Джигарханяном. Якобы, актеру показали поддельный приказ о его увольнении, подписанный его женой. "В приказе говорилось о том, что Виталина якобы уволила Армена Борисовича из театра – сняла с должности худрука. Эта вещь разорвала ему сердце", – рассказала Мазур.

Она уверена, что за всем этим стоит известный бизнесмен Артур Согомонян. Якобы, в 2007 году Армен Джигарханян дал ему в долг 500 тысяч долларов под проценты. Спустя 10 лет долг и набежавшую комиссию надо было отдавать. По словам Мазур, Согомонян решил не возвращать миллион долларов, а просто захватил театр Джигарханяна. "Ситуация страшная. Это убийство Армена Борисовича Джигарханяна в прямом эфире", - поделилась Элина.

Арутр Согомонян, которого обвиняют во всех бедах Армена Джигарханяна, уверяет, что он ни в чем не виноват. "То ли это обида, то ли желание пропиариться. Мне сложно что-то сказать. Я испытываю большое разочарование из-за того, что этих людей, в том числе Виталину, абсолютно не волнует состояние Армена Борисовича. Мне кажется, что это мышиная возня, которая скоро утихнет, и они сами себя выставляют в негативном свете", - рассказал бизнесмен в передаче.

Напомним, ранее Мазур заявляла, что неизвестные люди, захватившие театр колют Армену Джигарханяну какой-то препарат. "Он находится в не очень адекватном состоянии, его постоянно колют какими-то препаратами. Виталину он теперь называет Виолеттой Сергеевной. Человек немножко не в себе", – рассказывала Элина.