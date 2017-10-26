Жене не дали увезти Марьянова перед смертью

В последний день жизни Дмитрия Марьянова к нему в реабилитационный центр приезжала жена Ксения Бик. Однако ей не дали не только забрать актера в больницу, она не смогла даже увидеться с ним.

Последние дни жизни актера Дмитрия Марьянова воссоздали журналисты "РЕН ТВ". По их данным, Ксения Бик приняла решение отправить мужа в реабилитационный центр "Феникс" по совету друзей. До этого актер успел полечиться в клинике Маршака и в больнице имени Алексеева. Сообщается, что на какое-то время пагубное пристрастие отступало, однако затем неизбежно следовал новый срыв.

В сентябре 2017 года Дмитрий Марьянов был госпитализирован во время гастролей. Специалисты подчеркнули, что актеру необходимо полностью отказаться от алкоголя. Вердикт врачей только подтвердил то, о чем говорили пугающие симптомы – рвота с кровью. Однако после очередного проекта и периода напряженной работы, Дмитрий Марьянов сорвался.

По информации издания, чтобы спасти мужа Ксения Бик заперла его дома, отняла у него ключи и кредитную карточку, а сама стала искать клинику, где Дмитрию Марьянову могли бы помочь. Тогда-то ей и посоветовали обратить свое внимание на клинику "Феникс". Уже 6 октября актера забрали из дома и доставили в центр.

Как рассказывают пациенты "Феникса", в первый же день у актера случился приступ. Кроме того, у Дмитрия Марьянова стали появляться провалы в памяти. Сообщается, что сотрудники реабилитационного центра связались с родными актера, от которых узнали о его проблемах с сосудами, однако не стали отправлять пациента в больницу. Срочно везти пациента в больницу рекомендовал и осматривающий специалист.

По словам близких, сотрудники "Феникса" постоянно успокаивали жену Марьянова и убеждали ее, что они внимательно следят за самочувствием актера. 15 октября Ксения Бик приехала в клинику, чтобы подписать договор об оказании услуг. Тогда ей не дали увидеться с мужем.

Женщина хотела увезти мужа в больницу, однако ей не дали этого сделать. По данным "РЕН ТВ", ее успокоили, наговорив псевдодиагнозов, а также рассказав о том, что все пациенты пытаются покинуть клинику и выдумывают себе боли в разных частях тела, поэтому идти у них на поводу нельзя. Ксения Бик подписала бумаги, а через несколько часов ей позвонили и рассказали, что Дмитрий Марьянов умер.

Напомним, артист ушел из жизни 15 октября. По основной версии, у популярного артиста оторвался тромб, который закупорил легочную артерию. Опасность была обнаружена еще за год до гибели. Во время первого приступа врачи спасли Марьянова и прописали ему кроверазжижающие препараты. При этом по предварительным данным реабилитационный центр "Феникс", в котором Дмитрий Марьянов находился в последние часы своей жизни, не имел лицензии на оказание медицинских услуг.

