Жене не дали увезти Марьянова перед смертью

Эксклюзив Особое мнение Интервью Рейдерский захват театра Джигарханяна Онкобольному Караченцову ищут лекарство

Выбор читателей

Свадьба изнасилованной Шурыгиной закончилась мордобоем
Роскошная Шейк побила выскочку Бузову
Бузова довела до тошноты своей выходкой на "Доме-2"
Перебравший Градский устроил переполох на "Голосе"
Кабаева на юбилее Кобзона вела себя по-королевски
Смерть сорвала свадьбу Баскова и Лопыревой
партнеры
Четверг 26 октября
Лента новостей
21:57
Оригинальные увлечения классиков
21:37
При пожаре на складе в Москве пострадал человек
21:33
В жуткой аварии с такси и грузовиком погибли люди
21:06
На юге Москвы загорелся склад
19:44
Безумные регионы: В Нижегородской области борются с "Черной дырой"
19:36
В Кемеровской области наркоман похитил ребенка
18:54
В Новосибирске машина влетела в остановку с людьми
18:52
Украине предсказали пять лет "кровавой мясорубки"
18:14
На президентских амбициях Собчак поставили крест
18:04
Кто был на борту рухнувшего в море российского вертолета
17:47
Зарплаты депутатов сократят на 10%
17:26
Российский вертолет с пассажирами рухнул в море
17:17
Гинеколог 40 лет оплодотворял пациенток без их ведома
17:08
В жилом доме в Донецке прогремел взрыв
17:04
Мигрантам ставят препятствие на пути в Россию
17:02
Захарова потрясена новым шоу Трампа
17:02
Москвичей предупредили об опасности на дорогах
16:58
Какие пластические операции самые популярные
16:17
Россия испытала спутник-перехватчик
16:04
"Государи не какают": Алена Свиридова оценила "Матильду"
16:00
Детей сделают актерами театра на один день
15:38
Самолет с пассажирами экстренно сел в Красноярске из-за задымления
15:25
Убийцей заколотого в туалете школьника оказался подросток
15:14
В "Крокус Сити Холле" состоится традиционная Рождественская оратория
15:05
Российские добровольцы уничтожили оплот "ИГ" в Дэйр-эз-Зоре
15:03
Флаги на башнях
15:02
Папа, забери меня: дочь топ-менеджера Сбербанка уехала воевать в Донбасс
14:41
Россиян пустят на удобрения после смерти
14:24
Директора РАМТ задержали по делу Серебренникова
14:18
Брошенная жена "Ивана Бровкина" умирает от рака
14:10
Поклонская припомнила Собчак "генетическое отребье"
14:01
Россиянин украл деньги у тамады на собственной свадьбе
13:15
На Украине сообщили о ракетном ударе по Крыму
13:14
"Единая Россия" поддержит законопроект о бюджете
13:13
Маликов посмеялся над Поклонской
13:12
Высоцкой трудно найти слова из-за разрушенной судьбы
13:11
На Москву надвигается метель
13:08
Блокировать сайты нежелательных организаций станет проще
13:02
Главные ТВ-премьеры осени
12:56
Известная певица рассказала о ЧП на квесте в Москве
12:39
Что написал отец в посмертном письме Ксении Собчак
12:37
Где искать пару на ноябрьских праздниках
12:35
Загипнотизированный Джигарханян напился после захвата театра
12:34
Директор школы в Москве оправдала свой приказ о слежке за учениками
12:21
Охранник ценой жизни спас русофоба Мосийчука при теракте
12:16
Чиновники нашли замену ЕГЭ
12:07
Звезда "Дома-2" попала в страшную аварию
12:03
Порошенко бросил украинцев на произвол судьбы
11:58
Жукова променяла Абрамовича на голливудского друга
11:50
Российские школьники организовали уличные бои со ставками
11:43
Какие фразы возбуждают женщин во время секса
11:35
Любовница поделилась интимными подробностями романа с сыном Шукшиной
11:25
В Москве 8 участников хоррор-квеста провалились под пол (видео)
11:15
Россия возьмет Прибалтику за 36 часов
10:58
Почему женщинам перестает нравиться секс
10:57
Шепелев открестился от загадочных действий Фриске
10:49
В Барвихе у безработной украли часы за 50 миллионов
10:22
Ходченкова спрятала живот под свободным пальто
10:06
Диана Шурыгина влезла в новый секс-скандал
09:57
Бывшая жена: Таким, как Малинин, нужно изменять больше
09:47
В Москве женщине пробили голову молотком
09:17
В лифте многоэтажки под Москвой убили мужчину
09:10
Поклонская внезапно объявила о победе над "Матильдой"
08:36
Москва отчитала беспардонных "извращенцев" из Вашингтона
08:36
Украина повесила на Россию теракт в Киеве
08:34
Скандал из-за Анны Семенович перерос в драку
08:02
В Москве при столкновении двух "газелей" пострадал человек
21:56
В Москве турист из Китая напал на гида
21:47
В Ессентуках полицейские попали под обстрел
21:37
Бузову поймали на лжи во время скандального интервью
21:20
Из реки в центре Москвы вытащили труп
21:18
Депутат Николаев вплотную займется проблемами дольщиков
20:53
Обколотого Джигарханяна держит под замком известный бизнесмен
20:37
Премьер-министр Эстонии попал в аварию
20:32
В Москве похитители довезли до дома помощника прокурора
20:18
Как выбрать гаджет по знаку зодиака
20:17
Дряхлый Буш потрогал сексуальную актрису
19:42
Волочкова пожаловалась на домогательства
19:38
Собчак изощренно отомстила Рынской
19:33
Неверов: У депутатов нет гражданства иных стран
19:25
Москвич упал с крыши в попытке сделать селфи
19:00
Лидер секты сварился заживо во время проверки на неуязвимость
18:58
Умер основоположник рок-н-ролла
18:52
Кого отправили оздоровлять "Открытие"
18:34
В Москве иномарка протаранила пешеходов на переходе
18:31
Клинтон оправдал поражение жены нападением России
18:16
Собчак оставила мать на "растерзание" Малахову
18:10
Социальная политика выходит на первый план в экономике столицы
18:04
Dni.Ru подверглись серьезной DDoS-атаке
17:40
Пухлый брутал с цветами расцеловал Поклонскую
17:39
Хоккеист отправил соперника в нокдаун атакой Супермена (видео)
17:29
Дизайнеры из Казахстана произвели фурор на Неделе моды
17:29
Украинский генерал дал инструкцию по убийству Порошенко
17:22
Мать звезды "Дома-2" не выдержала травли
17:20
Тело ребенка с ножом в сердце обнаружили в школьном туалете
17:14
Электрички хотят пустить через центр Москвы
17:00
"Единая Россия" сохранит преемственность в партийной работе
16:54
Драматические подробности захвата театра Джигарханяна
16:38
Язык довел Собчак до прокуратуры
16:33
Теннисист неуклюжим ударом пробил крышу стадиона (видео)
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузова опозорилась на показе дочери Кадырова
Диана Шурыгина влезла в новый секс-скандал
Бузову поймали на лжи во время скандального интервью
Загипнотизированный Джигарханян напился после захвата театра
Обколотого Джигарханяна держит под замком известный бизнесмен
Вдова Марьянова рассказала о смертельной опасности
Шоу-бизнес

Жене не дали увезти Марьянова перед смертью

Дмитрий Марьянов. Кадр 1tv.ru
В последний день жизни Дмитрия Марьянова к нему в реабилитационный центр приезжала жена Ксения Бик. Однако ей не дали не только забрать актера в больницу, она не смогла даже увидеться с ним.

Продолжение: Марьянов умер от потери крови
прочитано 3705 раз

Последние дни жизни актера Дмитрия Марьянова воссоздали журналисты "РЕН ТВ". По их данным, Ксения Бик приняла решение отправить мужа в реабилитационный центр "Феникс" по совету друзей. До этого актер успел полечиться в клинике Маршака и в больнице имени Алексеева. Сообщается, что на какое-то время пагубное пристрастие отступало, однако затем неизбежно следовал новый срыв.

ПО ТЕМЕ

Неожиданные подробности смерти Марьянова

Вдова Марьянова рассказала о смертельной опасности

Марьянова в припадке спасал бывший наркоман

 Дмитрий Юрьевич Марьянов

Дмитрий Юрьевич Марьянов актер

В сентябре 2017 года Дмитрий Марьянов был госпитализирован во время гастролей. Специалисты подчеркнули, что актеру необходимо полностью отказаться от алкоголя. Вердикт врачей только подтвердил то, о чем говорили пугающие симптомы – рвота с кровью. Однако после очередного проекта и периода напряженной работы, Дмитрий Марьянов сорвался.

По информации издания, чтобы спасти мужа Ксения Бик заперла его дома, отняла у него ключи и кредитную карточку, а сама стала искать клинику, где Дмитрию Марьянову могли бы помочь. Тогда-то ей и посоветовали обратить свое внимание на клинику "Феникс". Уже 6 октября актера забрали из дома и доставили в центр.

Как рассказывают пациенты "Феникса", в первый же день у актера случился приступ. Кроме того, у Дмитрия Марьянова стали появляться провалы в памяти. Сообщается, что сотрудники реабилитационного центра связались с родными актера, от которых узнали о его проблемах с сосудами, однако не стали отправлять пациента в больницу. Срочно везти пациента в больницу рекомендовал и осматривающий специалист.

По словам близких, сотрудники "Феникса" постоянно успокаивали жену Марьянова и убеждали ее, что они внимательно следят за самочувствием актера. 15 октября Ксения Бик приехала в клинику, чтобы подписать договор об оказании услуг. Тогда ей не дали увидеться с мужем.

Женщина хотела увезти мужа в больницу, однако ей не дали этого сделать. По данным "РЕН ТВ", ее успокоили, наговорив псевдодиагнозов, а также рассказав о том, что все пациенты пытаются покинуть клинику и выдумывают себе боли в разных частях тела, поэтому идти у них на поводу нельзя. Ксения Бик подписала бумаги, а через несколько часов ей позвонили и рассказали, что Дмитрий Марьянов умер.

Напомним, артист ушел из жизни 15 октября. По основной версии, у популярного артиста оторвался тромб, который закупорил легочную артерию. Опасность была обнаружена еще за год до гибели. Во время первого приступа врачи спасли Марьянова и прописали ему кроверазжижающие препараты. При этом по предварительным данным реабилитационный центр "Феникс", в котором Дмитрий Марьянов находился в последние часы своей жизни, не имел лицензии на оказание медицинских услуг.

Автор: Геннадий Куприянов26 октября 2017, 20:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Дмитрий Марьянов

567

комментарии

Политика

Украине предсказали пять лет "кровавой мясорубки"
На президентских амбициях Собчак поставили крест
Захарова потрясена новым шоу Трампа
Охранник ценой жизни спас русофоба Мосийчука при теракте

Шоу-бизнес

Марьянов умер от потери крови
Подруга Цимбалюк-Романовской заявила об убийстве Джигарханяна
Семью Фриске настигла суровая кара
Галкину грозит смерть после мерзкого гей-скандала

Проишествия

Известная певица рассказала о ЧП на квесте в Москве
Гинеколог 40 лет оплодотворял пациенток без их ведома
Российские добровольцы уничтожили оплот "ИГ" в Дэйр-эз-Зоре
Украина повесила на Россию теракт в Киеве

Lifestyle

Оригинальные увлечения классиков
"Государи не какают": Алена Свиридова оценила "Матильду"
Брошенная жена "Ивана Бровкина" умирает от рака
Поклонская внезапно объявила о победе над "Матильдой"
Шоу-бизнес

Скандал из-за Анны Семенович перерос в драку

Сексапильную певицу не поделили два ухажера
Шоу-бизнес

Бывшая жена: Таким, как Малинин, нужно изменять больше

Ольга Зарубина разрыдалась перед Дмитрием Шепелевым
Шоу-бизнес

"Брошенка" Бузова утерла нос Полине Гагариной

Звезда "Дома-2" догнала и потеснила известную певицу
Шоу-бизнес

Неожиданные подробности смерти Марьянова

Стали известны окончательные результаты исследования крови актера

Гороскоп

Ясновидящая предсказала судьбу Шараповой
Как выбрать гаджет по знаку зодиака
Телегин скрывал правду о бывшей жене от Пелагеи
Что ждет Порошенко после отставки

Фоторепортажи

Ходченкова спрятала живот под свободным пальто
Родившая Кожевникова произвела фурор своим видом
Звезды посмотрели скандальный фильм "Матильда"
Сексуальная пилотесса показала свой шпагат

Спорт

Хоккеист отправил соперника в нокдаун атакой Супермена (видео)
Изнасилованную олимпийскую чемпионку уличили в желании заработать
Теннисист неуклюжим ударом пробил крышу стадиона (видео)
Шарапова опозорилась в Москве

Регионы

Убийцей заколотого в туалете школьника оказался подросток
Россиянин украл деньги у тамады на собственной свадьбе
Безумные регионы: В Нижегородской области борются с "Черной дырой"
Пять кошек и собака устроили пожар в Архангельске
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru