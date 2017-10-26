Неожиданные подробности смерти Марьянова

Стали известны окончательные результаты исследования крови актера Дмитрия Марьянова, скончавшегося 15 октября после отрыва тромба. В официальных бумагах говорится, что в момент смерти он был абсолютно трезв.

Гибель актера Дмитрия Марьянова оказалась опутана целой сетью не всегда достоверной информации, домыслов и слухов. Например, в СМИ появились сведения, что в момент смерти он был пьян. Называлась даже конкретная цифра, якобы установленная в ходе анализа крови, – 0,32 промилле алкоголя в крови. Тем неожиданнее стал вердикт специалистов, проводивших исследования.

Официальная экспертиза показала, что информация об опьянении Дмитрия Марьянова не соответствует действительности. В документе о наличии в крови алкоголя стоит отметка 0 промилле, передает РЕН ТВ. Результаты еще одной экспертизы – гистологии образцов тканей – станут известны еще не скоро. Однако только они позволят следователям узнать, какие именно препараты вводили актеру в реабилитационном центре "Феникс".

Напомним, другие пациенты клиники рассказывали: когда Марьянову стало плохо, кто-то из сотрудников стал делать ему некие уколы. При этом лицензии на оказание медицинских услуг у "Феникса" не было. Если эти данные подтвердятся, то виновным грозит уголовное дело по статье "Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности".

Пока дело по факту гибели Дмитрия Марьянова возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Подозрение пало на сотрудников реабилитационного центра "Феникс", где артист находился последние часы своей жизни.

Дмитрий Марьянов умер 15 октября. По основной версии, у популярного артиста оторвался тромб, который закупорил легочную артерию. Опасность была обнаружена еще за год до гибели. Во время первого приступа врачи спасли Марьянова и прописали ему кроверазжижающие препараты.