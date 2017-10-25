Вдова Марьянова рассказала о смертельной опасности

Вдова Дмитрия Марьянова Ксения Бик дала откровенное интервью. Женщина рассказала о тромбе, который нес смертельную опасность для артиста, но был временно обезврежен, и о наследстве.

Дмитрий Марьянов умер 15 октября. По основной версии, у популярного артиста оторвался тромб, который закупорил легочную артерию. По словам вдовы артиста, этот сгусток был обнаружен еще год назад. "Проснулся и говорит: "Ксенька, чего-то у меня болит нога". Я говорю: "Какая нога? Что случилось?" А вы знаете, он же каскадер у меня. Он же бешеный, весь переломанный! Я спрашиваю: "Сильно болит?" Он говорит: "Да, встать не могу". Я потрогала, а она, знаете, вся опухшая, очень горячая. Говорю: "Срочно "Скорую"!" Он – мне: "Отстань, я перехожу". В итоге по его настоянию "Скорую" не вызвали – он сам доковылял до машины", – начала рассказ Ксения Бик.

Супруги поехали в столичную больницу №68, где ему сделали УЗИ и обнаружили десятисантиметровый тромб. Медики немедленно начали принимать меры по спасению артиста от смертельной опасности. "Они его тут же на каталку, перемотали ноги и поставили калофильтр. Он жил на кроверазжижающих препаратах", – цитирует вдову артиста сайт "Комсомольская правда". Ксения отметила, что этим летом муж проходил обследование ног, проверялся, и "все было в порядке".

Однако трагедия случилась осенью. После смерти Марьянова вдову поддерживают ее мать и все друзья-актеры. "Меня распилили напополам и похоронили одну часть! Таких отношений, как у нас с Димой, не было ни у кого. Я психотерапевт, кандидат наук, ко мне ходят люди, рассказывают свои судьбы. Но таких отношений я не встречала. Их больше нет и никогда не будет. Таких или любых других. Потому что Димку не заменит никто! Это зависть богов, видимо. На нас смотрели друзья и равнялись. Говорили: "Мы хотим так же". Мне не в чем оправдываться. Я спасала Диму как могла! Не удалось..." – констатировала убитая горем вдова.

Зашла речь и о наследстве артиста. По словам Ксении Бик, ей ничего не принадлежит. "Дима очень долго об этом говорил, но так ничего и не сделал. Он говорил, что все, что он заработал, должно достаться нам (Ксении и дочке Анфисе. – Прим. ред.). Но он ничего не сделал, поэтому нет никаких притязаний", – заявила Ксения Бик.

Отметим, что о тромбе, который медики обнаружили у Марьянова в прошлом году, высказалась актриса Любовь Толкалина. "Я много времени проводила с Димой, мы дружили. Мы с ним два года ездили на гастроли, играли вдвоем спектакль. Он был здоров, но прошлым летом у него обнаружили тромб. Тогда его просто чудом спасли – вовремя оказали помощь. Рядом оказалась жена Ксения, быстро среагировала. После того случая Дима стал принимать лекарство, которое разжижает кровь. Мы, друзья, старались его убедить, что надо себя беречь. Но артисты – они же совершенно никого не слушают!" – рассказала актриса.