Марьянова в припадке спасал бывший наркоман

Все новые подробности о последних днях актера Дмитрия Марьянова узнают журналисты. На сей раз репортеры выяснили, что незадолго до смерти у артиста случился эпилептический припадок, и его спасал бывший наркоман.

Дмитрий Марьянов умер 15 октября. По основной версии, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Однако далее журналисты выяснили, что незадолго до трагической кончины артист находился в реабилитационной клинике, специализирующейся на борьбе с алкоголизмом и наркоманией. Как утверждает один из бывших клиентов лечебницы, Марьянов по доброй воле там оказался. "Дима был активный, весело говорил: "Ребята, я сам приехал", – рассказал репортерам лечившийся там мужчина.

А еще он сообщил, что в клинике Марьянову стало плохо, и он его пытался спасти. "У Димы случился приступ эпилепсии, он упал. Я лично держал его за плечи, видел, как пена пошла, язык был синим", – цитирует бывшего наркомана Егора РЕН ТВ. Трогательная деталь: Марьянов оставил мужчине на бумаге последний автограф и слова поддержки. "Будь здоров. Держись", – написал артист. Автограф популярного актера оказался в распоряжении журналистов.

Примечательно, что когда Марьянову стало плохо, его якобы начали пичкать всевозможными таблетками и ставить уколы. Однако делали это не профессиональные врачи, а некие сотрудники центра в спортивных костюмах.

Кстати, этих сотрудников уже вовсю разыскивает полиция. "Сейчас есть огромный комплекс теневой медицины, который себя называет какими-то красивыми словами, который предлагает какие-то очень заманчивые условия, выздоровление за определенный срок. Хотя сроков не существует, какие-то непонятные кодирования, гипнозы и т.д. Когда это не работает, более того, применяют силовые методы", – рассказал певец Стас Пьеха, который не понаслышке знает, что такое наркотики.

Артист не скрывает, что в его жизни были разные запрещенные препараты. "Я один из тысячи тех счастливчиков, а может один из десяти тысяч, которым повезло дожить до этого времени и с улыбкой и нормальной физиономией рассказывать. Употреблять начал с травы, с алкоголя, а закончил я внутривенными наркотиками", – признался исполнитель.