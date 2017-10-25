Обколотого Джигарханяна держит под замком известный бизнесмен

Пресс-секретарь Виталины Цымбалюк-Романовской, жены известного актера Армена Джигарханяна, Элина Мазур рассказала, кто ответственен за рейдерский захват театра артиста. По словам девушки, это бизнесмен Артур Согомонян.

Как заявляет Элина Мазур, предприниматель уже не один раз "светился" в уголовной хронике. Она утверждает, что Согомонян входил в совет директоров "Маст-Банка", который закрыли за хищение средств в размере 8,8 миллиарда рублей. "Также он был связан с Сергеем Магиным, который известен тем, что был приговорен к восьми с половиной годам тюремного заключения по делу о незаконном обналичивании и вывозе 122 миллиардов рублей из России", – добавила девушка.

Отметим, что Артур Согомонян является успешным бизнесменом, очень популярным на родине. Там у него берут интервью, в которых он рассказывает про свои достижения, делится секретами успеха и обсуждает одно из крупнейших своих приобретений – местный футбольный клуб "Пюник".

В 2016 году в театре имени Джигарханяна полностью поменялось руководство, в том числе и финансовый директор. Им стала Елена Гильванова, которая начала пристально следить за документооборотом. "Она прекратила пустые благотворительные договоры", – заявила Элина Мазур в разговоре с журналистом телеканала РЕН-ТВ. По информации пресс-секретаря, именно под видом благотворительности из театра воровали деньги.

"Сейчас в театре находится армянская группировка, которая не имеет отношения к театру. Он захвачен. Доступ руководства в здание прекращен, бухгалтерия захвачена. Иначе как рейдерский захват назвать это нельзя. Армен Борисович находится под неусыпным контролем, его не отпускают, он лишен мобильного телефона. Примерно каждые два часа неизвестная женщина делает ему укол, что это мы не знаем", – заявляет Элина Мазур.

"9 октября эти люди вывезли Армена Борисовича из театра. Сейчас он находится в не очень адекватном состоянии, его постоянно колют какими-то препаратами. Он не очень адекватный. Виталину он теперь называет "Виолетта Сергеевна". Человек немножко не в себе", – рассказывает Элина Мазур.