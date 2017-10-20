В крови покойного Марьянова нашли алкоголь

В Сети появилось заключение эксперта, согласно которому в крови покойного актера Дмитрия Марьянова обнаружен алкоголь. Однако доза оказалась неопасной.

15 октября умер популярный артист Дмитрий Марьянов, однако до сих пор появляются подробности гибели актера. Так, в интернете всплыла информация, согласно которой в крови Марьянова обнаружен алкоголь, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на эксперта. Речь идет о 0,32 промилле – доза маленькая и совершенно неопасная.

Однако с учетом проблем артиста с кровообращением алкоголь, по мнению специалистов, расширил сосуды и вызвал отрыв тромба. Именно это обстоятельство на настоящее время является основной версией причины смерти Марьянова. Эксперты уточнили: произошла закупорка легочной артерии.

Впрочем, потом появилась информация о том, будто свои последние дни Дмитрий Марьянов провел в наркоклинике. Интересно, что вдова актера Ксения Бик не стала скрывать: смерть актер встретил далеко не в кругу родных и близких. "Никаких друзей с ним рядом не было. С ним было рядом много людей, но это точно не друзья", – туманно сообщила вдова популярного артиста.

Далее журналисты выяснили благодаря связям во врачебном мире, что сотрудники реабилитационного центра, где якобы лечился Марьянов, вскоре после смерти актера срочно покинули Россию. Полиция разыскала только руководителя лечебницы, некого психолога, гештальт-терапевта Оксану Богданову.

В ходе допроса женщина сообщила, что Марьянов получал только психологическую помощь и никакой – медикаментозной. Он вел так называемый дневник чувств, пытался разобраться в собственных мыслях. Также Богданова рассказала, что с актером проводились специальные психологические тренинги, которые должны были ему помочь разобраться в себе.

Кстати, позднее появилась информация, что в реабилитационном центре в день смерти Дмитрий Марьянов просил, чтобы ему дали алкоголь. Как передает РЕН ТВ, ссылаясь на некого свидетеля, актер находился в состоянии эмоционального возбуждения: он якобы хотел выпить и искал коньяк.