Молодая жена накачала Джигарханяна странными таблетками

Сотрудники театра поражены странными переменами в голове у актера. И возмущены фортелями Виталины Цымбалюк-Романовской.

На официальном сайте театра под руководством Армена Джигарханяна генеральным директором все еще значится его молодая жена Виталина Цымбалюк-Романовская. Хотя Департамент культуры Москвы уже расторг с ней договор. Но ушлая супруга худрука успела, как говорят, переделать на себя многие документы. И избавиться от нее будет не так просто.

Костюмер театра, которая дружила с Джигарханяном до всей этой гнусной истории, рассказала, что в театре Цымбалюк-Романовская чувствовала себя королевой и хозяйкой. "Началось все с того, что Виталина захотела убирать в квартире Армена Борисовича, – вспоминает она. – И не потому, что ей нужны были деньги, а потому, что она хотела втереться в доверие. У девушки была цель – выйти замуж и остаться в Москве".

Союз оказался удачным. Для Виталины. Например, пианистка, как говорят, переписала на себя имущество Джигарханяна. Причем собственницей шикарной квартиры актера она стала за день до брака. Поэтому имущество при разводе не может быть поделено как совместно нажитое. "Армен Борисович теперь нищий, у него на счетах ничего нет, все на Виталине, – пояснила костюмер. – Причем там все сделано так, что никто не докажет теперь, что это его счета и деньги".

Виталина сделала головокружительную карьеру – смогла из простой помощницы по хозяйству дорасти до музыкального руководителя, а потом и генерального директора театра. И пристроила на бюджетные деньги в важнейшие службы театра все родню. "Мама заведует пошивочным цехом, а отец уже лет пять работает главным инженером. Маме купили в Москве шикарную квартирку. Как говорила Виталина, сделано это было на проданную квартиру в Киеве. А за эти деньги она бы тут только ручку бы дверную купила", – рассказали в театре.

Отдельный вопрос: какими лекарствами поила молодая жена Джигарханяна. Сотрудники театра в свете последних событий подозревают самое страшное. "Никто ж не видит, что она ему дает, она откуда-то приносила их и сама заваривала мужу чай. Вот после этих таблеток я стала замечать перемены в голове у Армена Борисовича", – сообщила сотрудница театра программе НТВ "Ты не поверишь!"