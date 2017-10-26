Любовница поделилась интимными подробностями романа с сыном Шукшиной

Макар Касаткин не отличается солидными размерами. Впрочем, это не самое страшное.

Макара Касаткина – 19-летнего сына актрисы Марии Шукшиной – задержала полиция. Якобы парень поколотил беременную подругу, а та в отместку обвинила его в сбыте и употреблении наркотиков. Так ли это на самом деле, предстоит выяснить правоохранительным органам. А пока откровениями с журналистами поделилась Ангелина Меренкова, с которой юноша в свое время стал мужчиной.

"С ним я познакомилась на сходке антифа (скинхедов. – Прим. ред.), когда нам было лет по 14, – рассказала девушка. – На таких сборищах все много бухают дешевых алкогольных коктейлей из банок. Мне Макар сразу понравился – такой высокий "плохой" мальчик, с набитым на лбу крестом и татуировкой на ноге в виде распятого скинхеда".

По словам Ангелины, позже Макар позвал ее на дачу в поселке писателей: "Попросил привезти еды, потому что все деньги, которые ему оставила Мария Васильевна, спустил на бухло. Рассказал, что часто остается один, пока она с младшими сыновьями в Болгарии загорает. И жаловался, что отношения с мамой у него не очень – во время тусовок с друзьями он не раз разносил ее квартиру, а она злилась".

На даче Ангелина и Макар хорошо отметили встречу. "Мы выпили, а ближе к полуночи переспали, – цитирует Меренкову "Экспресс-газета". – Солидными размерами Макар тогда не отличался. Очень стеснялся – не знал, как ко мне подступиться. Только потом от общих друзей я узнала, что Касаткин был девственником".

Напомним, что Макар – второй сын Марии Шукшиной, рожденный в браке с бизнесменом Алексеем Касаткиным. Кроме того, у актрисы есть дочь Анна от Артема Трегубенко и близнецы Фома и Фока от юриста Бориса Вишнякова.