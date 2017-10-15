Сына актрисы Шукшиной обвинили в торговле наркотиками

Сына актрисы Марии Шукшиной Макара Касаткина задержали после того, как его беременная подруга обвинила молодого человека в избиении и торговле наркотиками. Полиция проводит проверку.

У Макара Касаткина и его беременной подруги произошел конфликт, который вылился в полицейское разбирательство. Девушка утверждает, что молодой человек набросился на нее с кулаками. Кроме того, по ее словам, он занимается торговлей наркотиками.

"Он не воровал, он солью банчил. Солью, мефедроном, с рук", – цитирует "РЕН ТВ" девушку. По ее словам, Мария Шукшина к сыну не приезжала, его жизнью не интересовалась, однако материально все же поддерживала. "Мама ему хату купила, не надо ни работать, ни учиться. Зачем?", – рассказала подруга молодого человека.

На Макара написали заявление за избиение, торговлю веществами

Он пишет объяснительную, что подкинули рряя pic.twitter.com/J4dhV4FAfI — Nariman Namazov (@abunyasha) 14 октября 2017 г.

По предварительным данным в квартире Макара Касаткина действительно были обнаружены наркотические вещества. Однако сам он утверждает, что их ему подкинули. "Он как-то ко мне спускался. Пытался что-то лепетать про наркотики. Сказал, что ему кто-то подкинул с верхней квартиры, хотя там давно никто не живет. Объяснить ничего не может", – рассказала соседка.

тян беременная если что, вот он прямо сейчас пилит селфачи в участке pic.twitter.com/0uuE4oCNQ9 — Nariman Namazov (@abunyasha) 14 октября 2017 г.

Также он утверждает, что обвинения в рукоприкладстве и торговле наркотиками подстроила его подруга из-за своей беременности. Он также написал заявление в полицию на свою подругу. Полиция проводит проверку обоюдных обвинений.

Сын Макар родился у Марии Шукшиной от второго брака. ее избранником стал бизнесмен Алексей Касаткин, который был свидетелем на ее первой свадьбе. Новый роман, как говорили сплетники, обернулся кошмаром – муж пытался забрать у Марии их общего сына Макара. Соседи рассказали, что мать пыталась устроить молодого человека на работу и брала его на съемки, однако из этого ничего не вышло.