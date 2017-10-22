Шукшина в шоке от скандала с сыном

Семья Марии Шукшиной недавно оказалась в центре скандала – беременная невеста сына актрисы Макара Касаткина обвинила молодого человека в том, что тот ее избил. Кроме того, девушка рассказала, что парень торгует наркотиками.

Долгое время ни сам Макар Касатнкин, ни его мать Мария Шукшина, никак не комментировали обвинения и историю с задержанием молодого человека. Однако обеспокоенные поклонники, не перестающие задавать вопросы, все же заставили актрису рассказать, что она думает по поводу обвинений невестки.

"Я в шоке от происходящего", – цитирует StarHit Марию Шукшину. "Но сейчас идет проверка в полиции. Как только станут известны результаты, сразу сообщу", – пообещала она поклонникам. "До оглашения результатов, это все считается домыслами (мягко говоря)", – подчеркнула актриса.

Напомним, возлюбленная Макара Касаткина Фрейя Зильбер обвинила молодого человека в том, что он хранит и распространяет наркотики. В его квартире был произведен обыск. Сам сын Марии Шукшиной был доставлен в полицию.

На Макара написали заявление за избиение, торговлю веществами

Он пишет объяснительную, что подкинули рряя pic.twitter.com/J4dhV4FAfI — Nariman Namazov (@abunyasha) 14 октября 2017 г.

Тогда в СМИ появилась информация, что во время обыска действительно были обнаружены запрещенные вещества, однако сам молодой человек заявил, что их ему подкинули. Кроме того, раскрывались и мотивы самой невесты – сообщалось, что Макар Касаткин ее избил.

тян беременная если что, вот он прямо сейчас пилит селфачи в участке pic.twitter.com/0uuE4oCNQ9 — Nariman Namazov (@abunyasha) 14 октября 2017 г.

"Сейчас я живу у подруги", – призналась девушка в эфире передачи "Пусть говорят". "Первое время у нас были идеальные отношения. Он был против моей работы, я постоянно сидела дома, мой круг общения резко сузился", – рассказала она о сложностях в отношениях с Макаром Касаткиным.

Сын Макар родился у Марии Шукшиной от второго брака. Ее избранником стал бизнесмен Алексей Касаткин, который был свидетелем на ее первой свадьбе. Новый роман, как говорили сплетники, обернулся кошмаром – муж пытался забрать у Марии их общего сына Макара. Соседи рассказали, что мать пыталась устроить молодого человека на работу и брала его на съемки, однако из этого ничего не вышло.