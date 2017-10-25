Оставшийся на улице Джигарханян готов жить за перегородкой

По документам, у 82-летнего Армена Джигарханяна нет никакой недвижимости, зато у его молодой супруги Виталины Цымбалюк-Романовской три квартиры. Легендарный артист предложил другу установить перегородку и жить за ней.

По факту, как выяснили журналисты, у Виталины Цымбалюк-Романовской несколько квартир: "трешка" (134,5 м2) на Молодогвардейской улице, однокомнатная (53 м2) в респектабельном поселке "Рублевское предместье" в Красногорском районе и квартира (71, 3 м2) в Красногорске, в которой проживают ее родители. Но по документам она принадлежит Виталине.

А оставшийся без жилья Джигарханян будет проживать в съемных апартаментах. "Друзья будут снимать ему жилье, пока не решится вопрос с имуществом. К сожалению, у Армена Борисовича нет прав ни на одну из квартир, которые были куплены на его деньги", – рассказал друг артиста Артур Согомонян.

Вообще Джигарханян прописан в квартире на Молодогвардейской улице. "Конечно, он может в любой момент туда прийти, но ему некомфортно. Непонятны взаимоотношения с Виталиной. Он мне даже сказал, давай поставим какую-то перегородку и я буду в этой квартире жить – за перегородкой. Мне кажется, это несерьезно. На днях мы заезжали туда, встречались с застройщиками. Они на его стороне, пообещали подумать, что можно сделать с документами, хотя это сложно. Дело в том, что квартира на Молодогвардейской была оформлена на Виталину 24 февраля 2016 года, ровно за день до регистрации их брака", – цитирует приятеля актера сайт "Комсомольская правда".

То есть это значит, что Джигарханян не может делить эту квартиру, потому что Виталина приобрела ее до брака. "Армен Борисович был уверен, что хотя бы половина этой квартиры его. Она же на его деньги куплена. Он зарабатывал, копил, но Виталина оказалась единственной владелицей", – сообщил Согомонян.

Что касается однокомнатной квартиры в "Рублевском предместье", то Джигарханян переписал ее на Виталину в знак благодарности за заботу о нем. Причем вначале актер предложил написать на нее завещание, но та отказалась. Друг артиста так объяснил отказ Виталины: "Завещание можно оспорить. Она настояла, чтобы квартиру в поселке оформили на нее по договору купли-продажи". Получается, что Цымбалюк-Романовская формально купила эту квартиру.

Третья квартира – в Красногорске – принадлежит родителям Виталины. Однако, по словам Согомоняна, Джигарханян "помогал и деньгами, и своими связями". "Виталина настаивала, что не может пожилых родителей оставить в Киеве. Они продали свою квартиру за небольшие деньги. Я знаю, потому что помогал эти деньги перевести из Киева. Поверьте, это не та сумма, на которую можно купить квартиру в Москве и даже в Подмосковье. Без помощи Армена Борисовича они бы не решили эту проблему", – объяснил друг актера.

Главная проблема в том, что все документы, оформленные на Виталину, абсолютно законны. "И документы подлинные, и подписи под ними настоящие. Но дело не в этом. По сути многое было замешано на обмане, о чем Армен Борисович узнал слишком поздно", – заключил Согомонян.

Отметим, что у Джигарханяна осталась половина в трехкомнатной квартире в Староконюшенном переулке. Эта часть досталась ему после развода с предыдущей женой Татьяной Власовой. Правда, экс-супруга проживает на второй половине. Но даже там 82-летний артист жить не может. И снова причина в его нынешней молодой жене.

"Насколько я знаю, Виталина половину его арбатской квартиры забрала и оформила на какое-то юридическое лицо, к которому Армен Борисович не имеет отношения. Так что на квартиру в Староконюшенном у Джигарханяна прав нет. Виталина оказалась очень искусна в этих вопросах", – сообщил Артур Согомонян.