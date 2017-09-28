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Беркова пожалела умершего гуляку-Хефнера

Елена Беркова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Порноактриса Елена Беркова прокомментировала смерть основателя империи Playboy Хью Хефнера. Секс-звезде жаль, что девяностолетнему ловеласу не с кем было поржать.
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"Жаль, что у него не было полноценной семьи, женщины, которая была бы с ним до конца. Его окружали красивые женщины, но у него не было соратницы. Единомышленницы, которая бы держала его за руку, вместе бы ржали, с иронией относились к жизни", – высказала свое сожаление порноактриса Елена Беркова.

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Напомним, в США скончался основатель самого известного журнала для мужчин Playboy Хью Хефнер. "Культовая фигура Америки и основатель Playboy Хью М. Хефнер ушел из жизни сегодня. Ему был 91 год", – подтвердил представитель журнала.

Кристал Хефнер в день смерти своего мужа при этом каждые два часа публиковала в Facebook новые посты с шутками и смотрела свадебные платья. Так, в момент, когда в СМИ появились новости о смерти Хефнера, Кристал разместила пост о героях сериала "Игра престолов". Возможно, по причине явной черствости супруги покойный оставил ее без наследства: почти все деньги основателя Playboy разделят между собой его дети, трое сыновей Купер, Дэвид, Марстон и дочь Кристи Хефнер. Часть имущества, согласно завещанию, отойдет Университету Южной Калифорнии и нескольким благотворительным организациям.

Ранее слова сожаления о смерти основателя Playboy высказал Юрий Лоза. По мнению музыканта, Хефнер очень ценил внешнюю привлекательность дам. "Хотя надо признать, что многие из девушек, которые снимались в Playboy, в обычной жизни были вполне заурядными", – добавил Лоза. Кроме того, музыкант отметил, что Хефнер был сторонником традиционных сексуальных отношений. "Playboy всегда настаивал на том, что мальчики должны дружить с девочками – и никак иначе. Хефнер не считал допустимыми гомосексуальные отношения", – добавил Лоза. 

Автор: Алексей Минин28 сентября 2017, 21:55
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