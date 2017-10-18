Поргина у гроба Марьянова помянула Караченцова

Жена рассказала о состоянии онкобольного актера. По ее словам, "он не очень хорошо себя чувствует".

Проститься со скоропостижно скончавшимся актером Дмитрием Марьяновым пришли несколько сотен поклонников его таланта, коллег, с которыми он снимался в кино и играл в театре, друзей. Среди последних была и Людмила Поргина, супруга актера Николая Караченцова.

Она подошла к гробу, помолчала, а потом вдруг помянула мужа: "Коля себя не очень хорошо чувствует сейчас... Но просил поцеловать Диму и сказать, что он очень его любит".

"Я тут представлю весь театр "Ленком", на сцену которого выходил Марьянов, – продолжила Поргина. – И знаю, что Дима никогда не плел никаких интриг, всегда уважительно и с любовью относился к партнерам. Он умел не только дружить и работать, он оставил частичку себя, своей любви и энергии в театре, как Евгений Леонов, Олег Янковский, Саша Абдулов, Коля Караченцов. Татьяна Пельтцер сказала как-то, что все души актеров остаются на сцене, а все, приходящие в театр, чувствуют их".

Собравшихся немного покоробило упоминание хотя и тяжелобольного, но, к счастью, живого Караченцова в списке именитых покойников. А Поргина, меж тем, продолжала: "Я очень горжусь, что Дима вырос в хорошего, большого актера, и его работы – это большая редкость сегодня. В сериалах он показывал высочайший уровень. Спасибо, Дима, за то, что ты был. Коля тоже тебе кланяется и выражает восхищение твоими работами".