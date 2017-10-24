68-летняя Поргина показала стройные ножки Джигарханяну

Людмила Поргина стала гостьей передачи Дмитрия Борисова "Пусть говорят", где обсуждался семейный скандал Армена Джигарханяна и его молодой жены Виталины Цымбалюк-Романовской. Для встречи с легендарным артистом Поргина облачилась в синюю свободную тунику и обтягивающие кожаные леггинсы.

С самого начала ток-шоу Армен Джигарханян дал понять, что не будет обсуждать подробности своих отношений с молодой женой на потребу публики. Как ни пытался разговорить мэтра ведущий Дмитрий Борисов, которого Армен сердечно называл сынком и дорогим, все оказалось впустую. Тем не менее, Джигарханян дал понять, что идти на примирение с Цымбалюк-Романовской он не намерен.

Публика и эксперты в студии также предпринимали попытки выудить из 82-летнего артиста смачные подробности его семейных разборок, однако тот оказался тверд как кремень. Из общей массы жаждущих пикантных сенсаций выбились лишь Эвелина Бледанс и супруга, предположительно, страдающего раком актера Николая Караченцова Людмила Поргина.

Эвелина выделилась тем, что оказалась, судя по шоу, единственной, вставшей на защиту Виталины Цымбалюк-Романовской. Бледанс сразу сказала, что ее "заклюют", но все равно обратилась к Джигарханяну с просьбой простить молодую жену или хотя бы поговорить с ней, решив дело мирным путем. "Нет! Нет! Нет!" – категорично и отрывисто ответил на мольбы Эвелины Армен, подняв перед собой вытянутую руку в качестве визуального протеста. Публика неодобрительно зашумела. Увидев негативную реакцию зала, Бледанс быстро отложила микрофон.

Людмила Поргина решила сменить общий регистр и, взяв слово, затронула более оптимистическую тему. "Так хочется подойти, поцеловать, прижаться. Я тебя обожаю безумно, все равно побеждают добро и любовь в этой жизни. Я восхищаюсь тобой, что ты такой сильный и можешь не льстить. Только сильные люди способны на любовь и доброту. Дарить себя, отдавать себя. И ты гениальный актер. И я приду к тебе в театр с Колей на премьеру и скажем: "Мы с тобой, мы тебя любим и любовь победит все!" – заявила Поргина. "Урааааа!" – завершил ее речь Джигарханян и захлопал. В завершение актриса поцеловала его.

Судя по многочисленным комментариям в интернете, многих зрителей привлек не сколько Армен Джигарханян, все разговоры сводящий к своему театру, и даже не его семейный скандал, а именно внешний вид 68-летней Людмилы Поргиной. Никто не смог остаться равнодушным к обтягивающим кожаным леггинсам актрисы. "Ого! вот это ноги у жены Караченцова!", "поргина оделась как пугачева. и ноги не хуже", "Ничего себе прикид у караченцовой!! Какие стройные ножки!" – высказались зрители.