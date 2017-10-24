68-летняя Поргина показала стройные ножки Джигарханяну

Эксклюзив Особое мнение Интервью Друзья отвернулись от Собчак У Вадима Казаченко случился сердечный приступ

Выбор читателей

Свадьба изнасилованной Шурыгиной закончилась мордобоем
Роскошная Шейк побила выскочку Бузову
Бузова довела до тошноты своей выходкой на "Доме-2"
Перебравший Градский устроил переполох на "Голосе"
Кабаева на юбилее Кобзона вела себя по-королевски
Смерть сорвала свадьбу Баскова и Лопыревой
партнеры
Вторник 24 октября
Лента новостей
12:55
22-летняя москвичка зарезала бабушку ножом
12:55
Порошенко облажался из-за ненависти к России
12:25
Главное в мире IT обсудят в Москве в ноябре
12:22
Водка помогает говорить на иностранном языке
12:21
Современные проблемы мегаполисов
12:07
В Москве впервые показали "Гарри Поттера" с симфоническим оркестром
12:04
Ведущая компания по ремонту стартеров и генераторов расширяет сеть СТО
12:02
Штайнмайер едет каяться перед Путиным
11:43
Москвичку с шестилетним ребенком изнасиловали в лифте
11:43
В России хотят жестко ограничить обмен валюты
11:41
Дочь Немцова побила внучку Бродского
11:21
Хоккеисту порезали лицо коньком во время матча (видео)
11:00
Пухлая певица рухнула под сцену во время выступления (видео)
10:46
Названо главное условие яркого мужского оргазма
10:33
Россияне стали чаще обращаться в Госдуму
10:32
В Москве студент ударил школьника ножом в спину
09:59
Разъяренный Шейнин выгнал поляка из студии в эфире Первого канала
09:53
Мертвая женщина восемь дней валялась на улице на юго-западе Москвы
09:43
Грузовик задавил 80-летнюю москвичку
09:20
Болтливые коллеги привели Меркель в ярость
09:18
В Москве появится мост-волна
08:55
Два человека погибли в ДТП на северо-востоке Москвы
08:49
Бык проткнул горло матадору и умер (видео)
08:42
Дочки Навки и Малинина блеснули на балу
08:36
Венедиктов раскрыл интересные детали нападения на ведущую "Эха Москвы"
08:28
Переживший инсульт Кокшенов перестал узнавать жену
08:06
В США на вечеринке погиб годовалый ребенок из России
22:00
Что ждет Порошенко после отставки
21:45
Божена возмутилась отсутствием жертв в резне на "Эхе Москвы"
21:35
Группа альпинистов погибла на горе в Монголии
21:29
Даниила Квята отстранили от Гран-при в Мексике
21:17
В деле "пьяного" мальчика появился новый пострадавший
21:16
Белоруссия объявила в розыск гражданина России
21:11
Под Ростовом нашли мумию двухлетней девочки
21:01
От избранного президента Киргизии ждут независимости
21:00
Жители сибирского поселка отравились медвежатиной
20:52
В Индии разбился турист из России
20:11
Мужчину спасли из озера в Зеленограде
20:01
Психолог: Собчак ненавидит свою мать
19:55
Поезд насмерть сбил школьника под Пермью
19:44
Безумному сексу на танцполе нашли объяснение
19:42
Украинские регионы взбунтуются против Порошенко
19:35
В Чечне убиты четыре сотрудника Росгвардии
19:13
Юная любовница подозревает Максакову в убийстве Вороненкова
19:12
Красавчик Курц отказался целоваться с пожилым Юнкером
19:11
Будущий муж Пугачевой произвел фурор (видео)
19:09
В Москве обстреляли квартиру Дмитрия Рогозина
18:50
В резне на "Эхе Москвы" обвинили Владимира Соловьева
18:37
Жестокое избиение в центре Москвы попало на видео
18:31
Мешающегося под ногами Порошенко выгнали из минского формата
18:07
Курсанта МВД жестко наказали за публичный секс на танцполе
17:48
ЕС превращается в Евроогрызок
17:37
Ведущая "Эха Москвы" в коме после нападения доктора наук
17:27
Жасмин врет ревнивому мужу
17:21
Основатель Marilyn Manson умер от рака
17:11
Собянин открыл новый путепровод на Южнопортовой улице
16:57
Играющего мускулами Трампа поймали на блефе
16:55
После секса на танцполе клуба студентку успокаивали родные
16:49
Калашникова спелась с Паниным
16:37
Больная раком российская певица произвела фурор на модном показе
16:33
Шаляпин переплюнул Бузову
16:30
Москвичка отправила в больницу законную жену любовника
16:27
Безумные регионы: свиная чума парализовала Ростовскую область
16:17
На Марсе разглядели маску Дарта Вейдера
16:13
Кобзон рассказал о страшных минутах
16:03
Выставка-ярмарка для ценителей ориентальных раритетов пройдет на Тишинке
15:40
"Русская шпионка" лезла к Хиллари Клинтон
15:37
Смертельный прыжок красноярского депутата на батуте попал на видео
15:28
Россиян напугали затяжными морозами в октябре
15:23
Володин оценил реконструкцию парка в Вольске
15:09
Как наказывать детей творчески
15:06
Лучшие рецепты для русских мужчин
15:06
Стало известно о разводе Чулпан Хаматовой
15:04
Мажоры прокатились по Москве на экстремальной скорости (видео)
14:54
Кто всплакнет на могиле Саакашвили
14:46
В магазине Москвы покупателя избили за навязчивость (видео)
14:42
ПАСЕ клянчит деньги у России
14:34
Володин анонсировал расселение ветхого жилья в Елшанке
14:23
Причиной нападения на ведущую "Эха Москвы" назвали сексуальное желание
14:22
Бузова считает Тарасова "козлом"
14:18
Украина снова лебезит перед Россией
14:15
Михалкова странно отреагировала на развод с режиссером
13:55
В Москве пройдет чемпионат мира по европейским танцам среди профессионалов
13:41
Альтов об онкобольном Задорнове: Все очень плохо
13:35
Писающий пес опозорил Макрона
13:30
Валерий Сюткин: Агузарова вела себя отвратительно
13:25
Красноярский депутат погиб во время прыжков на батуте
13:05
Собчак оказалась хитрее располневшей Жасмин
13:02
На "Эхе Москвы" замглавреда ранили ножом в шею
12:50
В московской школе объявлена угроза взрыва
12:47
Депрессия сокращает продолжительность жизни
12:28
Собирающая крохи супруга Краско отказалась себя продавать
12:18
Молодая жена накачала Джигарханяна странными таблетками
12:17
Убийца музыканта "Любэ" избежал тюрьмы
12:05
Замерзающий Киев диктует Москве условия по газу
11:46
Шурыгина променяла мужа на известного певца
11:34
Сергей Гармаш выпрыгнул из окна пятого этажа
11:32
Продюсерский центр Малахова зажигает новые звезды
11:28
Ресторан настоящей абхазской кухни открылся в центре Москвы
11:15
С какой вероятностью метеорит упадет на голову человека
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В мерзкий гей-скандал Панина и Галкина вмешался провокатор из "Дома-2"
Казаченко из-за приступа не может говорить и двигаться
Бузова появилась на публике в прозрачном платье
После развода Джигарханяну грозит печальный конец
Звезда "Уральских пельменей" ужаснула худобой
Сергей Гармаш выпрыгнул из окна пятого этажа
Шоу-бизнес

68-летняя Поргина показала стройные ножки Джигарханяну

Людмила Поргина. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Людмила Поргина стала гостьей передачи Дмитрия Борисова "Пусть говорят", где обсуждался семейный скандал Армена Джигарханяна и его молодой жены Виталины Цымбалюк-Романовской. Для встречи с легендарным артистом Поргина облачилась в синюю свободную тунику и обтягивающие кожаные леггинсы.
прочитано 2169 раз

С самого начала ток-шоу Армен Джигарханян дал понять, что не будет обсуждать подробности своих отношений с молодой женой на потребу публики. Как ни пытался разговорить мэтра ведущий Дмитрий Борисов, которого Армен сердечно называл сынком и дорогим, все оказалось впустую. Тем не менее, Джигарханян дал понять, что идти на примирение с Цымбалюк-Романовской он не намерен.

ПО ТЕМЕ

Жена Караченцова держится из последних сил

Поргина у гроба Марьянова помянула Караченцова

 Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

Публика и эксперты в студии также предпринимали попытки выудить из 82-летнего артиста смачные подробности его семейных разборок, однако тот оказался тверд как кремень. Из общей массы жаждущих пикантных сенсаций выбились лишь Эвелина Бледанс и супруга, предположительно, страдающего раком актера Николая Караченцова Людмила Поргина.

Эвелина выделилась тем, что оказалась, судя по шоу, единственной, вставшей на защиту Виталины Цымбалюк-Романовской. Бледанс сразу сказала, что ее "заклюют", но все равно обратилась к Джигарханяну с просьбой простить молодую жену или хотя бы поговорить с ней, решив дело мирным путем. "Нет! Нет! Нет!" – категорично и отрывисто ответил на мольбы Эвелины Армен, подняв перед собой вытянутую руку в качестве визуального протеста. Публика неодобрительно зашумела. Увидев негативную реакцию зала, Бледанс быстро отложила микрофон.

Людмила Поргина решила сменить общий регистр и, взяв слово, затронула более оптимистическую тему. "Так хочется подойти, поцеловать, прижаться. Я тебя обожаю безумно, все равно побеждают добро и любовь в этой жизни. Я восхищаюсь тобой, что ты такой сильный и можешь не льстить. Только сильные люди способны на любовь и доброту. Дарить себя, отдавать себя. И ты гениальный актер. И я приду к тебе в театр с Колей на премьеру и скажем: "Мы с тобой, мы тебя любим и любовь победит все!" – заявила Поргина. "Урааааа!" – завершил ее речь Джигарханян и захлопал. В завершение актриса поцеловала его.

Людмила Поргина. Кадр youtube.com

Судя по многочисленным комментариям в интернете, многих зрителей привлек не сколько Армен Джигарханян, все разговоры сводящий к своему театру, и даже не его семейный скандал, а именно внешний вид 68-летней Людмилы Поргиной. Никто не смог остаться равнодушным к обтягивающим кожаным леггинсам актрисы. "Ого! вот это ноги у жены Караченцова!", "поргина оделась как пугачева. и ноги не хуже", "Ничего себе прикид у караченцовой!! Какие стройные ножки!" – высказались зрители.

Автор: Наталья Аряева24 октября 2017, 11:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

Больной Караченцов вышел в свет

567

комментарии

Политика

Красавчик Курц отказался целоваться с пожилым Юнкером
Украинские регионы взбунтуются против Порошенко
Играющего мускулами Трампа поймали на блефе
"Русская шпионка" лезла к Хиллари Клинтон

Шоу-бизнес

Алферова довела до слез своими откровениями
68-летняя Поргина показала стройные ножки Джигарханяну
Дочь воссоединила Навку и Жулина
Беременная жена Максакова вышла в свет в обтягивающем платье

Проишествия

В Москве обстреляли квартиру Дмитрия Рогозина
Жестокое избиение в центре Москвы попало на видео
Ведущая "Эха Москвы" в коме после нападения доктора наук
В магазине Москвы покупателя избили за навязчивость (видео)

Lifestyle

Опальной жене Джигарханяна нашли замену
Актер Лундгрен: Путин крутой
Красивая и бездарная: Садальский раскрыл странную смерть актрисы Цареградской
Ливанов приравнял "Матильду" к убийству Николая II
Шоу-бизнес

Психолог: Собчак ненавидит свою мать

Эксперт составил психологический портрет девушки
Шоу-бизнес

Казаченко из-за приступа не может говорить и двигаться

Молодая жена довела певца
Шоу-бизнес

В мерзкий гей-скандал Панина и Галкина вмешался провокатор из "Дома-2"

Рустам Солнцев прокомментировал конфликт двух звезд
Шоу-бизнес

Юная любовница подозревает Максакову в убийстве Вороненкова

Шокирующий поворот в громком деле

Гороскоп

Что ждет Порошенко после отставки
Гороскоп с 23 по 29 октября
Кто подставил жену Джигарханяна
Совет на выходные

Фоторепортажи

Калашникова спелась с Паниным
Шаляпин переплюнул Бузову
Собчак оказалась хитрее располневшей Жасмин
Собаки-чудовища заполонили Нью-Йорк

Спорт

Футбольный фанат полез в драку с ребенком на руках (видео)
Самая красивая теннисистка беременна от чемпиона мира
Овечкин выломал дверь в академии ФБР (видео)
Изнасилованную олимпийскую чемпионку уличили в желании заработать

Регионы

Курсанта МВД жестко наказали за публичный секс на танцполе
Смертельный прыжок красноярского депутата на батуте попал на видео
Черные риелторы забили ломом известного певца
В России трансгендер сменил пол без операции
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru