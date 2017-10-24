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Джигарханян со скандалом разводится с молодой женой

Армен Джигарханян. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Едва выйдя из больницы, Армен Джигарханян отправился в суд. Легендарный актер подал на развод с молодой женой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
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Накануне, 23 октября, 82-летний Армен Джигарханян отправился в столичный Кунцевский мировой суд, чтобы подать на развод со своей молодой женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Об этом представителям прессы рассказали в ближайшем окружении актера.

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"Да, Армен Борисович подал на развод. Он попросил сделать заседание закрытым. Вопрос по разделу имущества будет решаться отдельно. Видите, как все получилось – Виталина Цымбалюк-Романовская увела у него все. Надеемся, на мирное решение. Иначе придется через суд. Переговоры пока не увенчались успехом, пока с той стороны грязь какая-то, интриги. Ждем, когда все это утихнет", – цитирует друга актера Артура Согомоняна сайт "Комсомольская правда".

Напомним, вся страна обратила внимание на отношения Армена Джигарханяна с его молодой женой Виталиной Цымбалюк-Романовской после того, как та сообщила об исчезновении супруга. Вскоре он объявился в больнице и рассказал, что возвращаться в семейное гнездышко не собирается и готовит документы на развод.

Ситуация получила резонанс, поскольку оказалось, что все имущество артиста записано за его молодую жену. Речь идет о двух квартирах, одна из которых куплена в браке. Вторая не имеет к Виталине никакого отношения, но, по словам друга артиста, она настояла, чтобы Армен переоформил ее на нее.

В итоге, когда Джигарханян вышел из больницы, оказалось, что ему некуда идти. "Будем искать квартиру для съема. Слава богу, есть друзья и мы эту ситуацию выправим, у него не будет проблем ни с жильем, ни с деньгами. Вы знаете, мы сидели на кухне у друга и Армен сказал: представляешь, мне 82 года, а идти некуда. До чего дожил", – рассказывал журналистам друг артиста Согомонян.

Автор: Наталья Аряева24 октября 2017, 14:38
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