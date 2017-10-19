Зарвавшуюся жену Джигарханяна взашей погнали из театра

Цымбалюк-Романовскую погнали взашей. Мол, не справляется со своими обязанностями.

На официальном сайте Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна его генеральным директором пока еще значится Виталина Цымбалюк-Романовская. И к ней даже можно записаться на прием "во вторник с 14:00 до 15:00 по предварительной договоренности через приемную руководителя". Но, видимо, уже завтра любые упоминания о хотя и зарвавшейся, но пока еще жене худрука будут вычищены. Слишком громкая и некрасивая история вышла.

Дело в том, что сегодня в Департаменте культуры города Москвы Цымбалюк-Романовской предложили написать заявление об увольнении по собственному желанию. Официальная причина: она не справляется со своими обязанностями. Неофициальная – она хотела уволить самого Джигарханяна из его же театра. И это грандиозный скандал!

А Джигарханян в ближайшее время, как сообщает Telegram-канал Mash, будет восстановлен в должности директора театра. И сможет приступить к нормальной творческой работе. Ведь пока коллективом несколько лет рулила его молодая жена, качество постановок вызывало большие вопросы, а порой и вовсе выходила откровенная халтура.

Между тем, как судачат в театре, Виталина зарабатывала более 200 тысяч в месяц, а еще устроила туда родственников, которые только зарплату получают. Так ли это на самом деле, сейчас предстоит разобраться.