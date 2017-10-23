Страдающий от боли Джигарханян: Это не жизнь

Знаменитый актер Армен Джигарханян сразу дал понять, что хоть он и пришел на программу "Пусть говорят" на Первом канале, однако в подробности своей личной жизни посвящать широкую общественность не собирается. Он хочет как можно скорее вернуться к работе в театре.

"А эта жизнь – это не жизнь. Это объедки", – охарактеризовал Аремен Джигарханян стремление журналистов узнать подробности его личной жизни. "Не обижайтесь, потому что мне тоже больно", – объяснил он свою жесткую позицию. Актер рассказал, что хочет как можно скорее вернуться к работе в театре и надеется, что там громкая история, приключившаяся с ним и его молодой женой, не повлияет на происходящее.

Также Армен Джигарханян подчеркнул, что возвращаться к своей первой жене, Татьяне Власовой, он возвращаться не собирается. "Сыночка, это не надо делать. Не уговаривай ни меня, ни ее", – обратился артист к ведущему Дмитрию Борисову. "Это самая больная страница в моей жизни, и, думаю, и в ее жизни", – добавил Джигарханян. "Я немножко мужчина и у меня тоже есть отдельные органы. Они протестуют, они не хотят", – загадочно объяснил артист.

Напомним, вся страна обратила внимания на непростые отношения Армена Джигарханяна с его молодой женой Виталиной Цымбалюк-Романовской после того, как девушка объявила об исчезновении супруга. Вскоре он объявился в больнице и рассказал, что возвращаться в семейное гнездышко не собирается и уже готовит документы на развод.

Стали всплывать и другие подозрительные подробности совместной жизни Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской. В частности, сообщалось, что якобы молодая жена успела переписать на себя все имущество актера и даже сместить его с должности в собственном театре. Со всеми обвинениями разбираются правоохранительные органы, поскольку Армен Джигарханян написал заявление в полицию.