Божена Рынска с мужем покидает Россию

Божена Рынска объявила о переменах в жизни. У скандально известной журналистки лопнуло терпение, и она намерена покинуть Россию.

Божена Рынска объявила о своем неожиданном решении в эфире утреннего шоу "Кактус", ведущим которого является Руслан Шаведдинов. Журналистка предстала на суд зрителей в темно-зеленом наряде в мелкое пятнышко, с распущенными волосами и безупречным макияжем. Причем с самого начала передачи Божена взяла инициативу в свои руки. Она принесла с собой кучу бумаг, которые разложила на столе, и периодически сверялась с ними.

"Я собираюсь уезжать из страны. У меня лопнуло терпение, просто невозможно больше. У меня такое ощущение, что у меня заканчиваются силы", – пожаловалась Рынска. Впрочем, журналистка дала понять, что может и передумать. "Может быть, накопилась усталость или еще что-то, и я передумаю", – предположила Божена.

Журналистка рассказала, что последней каплей, переполнившей чашу ее терпения, стало событие, которое произошло 15 октября. Тогда, по словам Божены, с ее карты списали 22 тысячи рублей в качестве уплаты долга за статус индивидуального предпринимателя. Рынска заявила, что все выплаты по ИП она сделала вовремя и оснований для списания денег не было.

"Эта история с ограблением – это была последняя капля. Мы с моим мужем сели и поняли, что здесь жить нельзя. До этого Игорю пришла в голову светлая идея стать в России налоговым резидентом. Он говорит: "А давай-ка стану я налоговым резидентом, у нас так уютно, хорошо жить. Давай-ка мы осядем здесь, а за границу будем просто уезжать". [В итоге] нет, сказал Игорь, категорически. Раз деньги со счета просто можно взять и списать, мы не становимся налоговыми резидентами, мы уезжаем", – рассказала Божена Рынска.

Отметим, ранее журналистка на своей официальной страничке в социальной сети Facebook на протяжении нескольких дней оставляла множество постов, в которых оповещала подписчиков о ходе событий, когда стала жертвой этой неприятной ситуации. Уже тогда Божена высказывала желание собрать вещи и покинуть Россию.