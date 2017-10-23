После развода Джигарханяну грозит печальный конец

Армену Джигарханяну предрекли незавидную долю. Как утверждает представитель молодой жены артиста, в случае развода Джигарханяна ждет хоспис.

Шумиха вокруг Армена Джигарханяна и его молодой супруги Виталины Цымбалюк-Романовской не утихает. Журналисты разделились на несколько групп: одни берут интервью у находящегося в больнице артиста, другие преследуют его жену, а третьи пытаются разговорить людей из близкого окружения.

К примеру, родная сестра Армена Джигарханяна Марина не скрывает своих симпатий к Виталине. "Потрясающая женщина, рядом с ней он как за каменной стеной просто. Я безумно рада, что он нашел такого человека, которая ему заменила все, понимаете? Она и жена, и сестра, и подруга, и нянька", – заявила родственница артиста.

Сестра отметила горячий темперамент актера и то обстоятельство, что ему немало лет и он серьезно болен. "Если бы не она, не знаю, что было бы с Арменом Борисовичем. Я далеко, понимаете, я уехала и приехала. Кто-то должен быть рядом. У него были и болезни, кто был рядом? Была вот Виталина, которая его выхаживала", – цитирует сестру актера НТВ.

Впрочем, после развода, если таковой все же состоится, выхаживать Джигарханяна будут совершенно посторонние люди. В этом уверена помощница Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур. В беседе в репортерами она была весьма категорична. "Я хочу передать привет всем тем людям, которые настраивают Армена Борисовича против Виталины. Прошу их задуматься, ведь в случае развода он просто окажется в хосписе как нетрудоспособный человек", – заключила Мазур.

Представительница Виталины отметила, что этот скандал плохо сказался на супруге актера. "Виталина в обморочном состоянии. Она ничего не ест, у нее температура 38,5. Даже не может спать на фоне стресса", – пожаловалась помощница Цымбалюк-Романовской. Сама Виталина предпочитает не обсуждать с представителями СМИ события своей частной жизни, которая теперь стала достоянием общественности.

Единственное, Виталина выразила уверенность, что мужа настраивают против нее, и поделилась надеждой, что все же ситуация разрешится и она сможет наконец увидеть избранника. А вот сам Джигарханян настроен категорично. Ни о какой встрече не может идти и речи. "Она на моих глазах постепенно превратилась в монстра", – заявил журналистам актер. Джигарханян хочет побыстрее оформить развод и порвать все связи с молодой женой. "Я на всю оставшуюся жизнь буду стараться забыть ее", – сказал Армен. Однако вряд ли это возможно, потому что артисту еще предстоит разобраться в деле с имуществом, которое якобы оказалось переписано на Виталину.