Первый канал довел Толкалину до бешенства

Актриса Любовь Толкалина заявила, что журналисты угрожают Ксении Бик, вдове Дмитрия Марьянова. Якобы, корреспонденты "Первого" канала дежурят у ее двери.

По словам актрисы, они шантажируют женщину, добиваясь у нее согласия прийти на эфир, иначе "ее ждет расправа". Об этом Толкалина рассказала во время воскресного ток-шоу "Звезды сошлись" на НТВ, куда она была приглашена в качестве гостя. Выпуск передачи был посвящен смерти Дмитрия Марьянова, с которым Любовь Толкалина много лет играла на одной сцене.

Актриса продолжила осуждать действия журналистов на следующий день, в понедельник. Она написала большой пост в своем Instagram-аккаунте. Толкалина призывает всех объявить "время молчания", и не общаться с представителями прессы. По словам актрисы, журналисты "атакуют Ксению со всех сторон". "Дежурят у дверей, угрожают, шантажируют, требуют комментариев, подкупают, берут измором, борются за первенство, торгуются", – рассказывает актриса.

Кроме того, Толкалина заявила, что работники СМИ идут на все ради скандала, который "монетизируется". "Они делают страшные по настоящему вещи с людьми", – добавляет актриса. По ее словам, она не видела людей, более циничных, чем журналисты, и не знает профессии более жестокой. Толкалина уверяет, что "они (журналисты) не жалеют ни живых ни мертвых".

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Окт 22 2017 в 8:50 PDT

В своем эмоциональном посте актриса не преминула вспомнить и свой опыт общения с прессой. Несколько дней назад сайт "Медуза" брал у нее комментарий для материала про сексуальные домогательства в киноиндустрии. Высказывания Толкалиной повергли читателей в шок. Она заявила, что "сексуальные домогательства – ну это же прекрасно, честное слово".

Актриса призналась, что с ее точки зрения, женщина сама всегда виновата в сексуальных домогательствах со стороны мужчины. "Это же прекрасно, когда сексуально домогается тебя человек, у которого такая огромная власть, разве нет?", – удивлялась Толкалина.

Когда на актрису посыпались негативные комментарии, она заявила, что журналисты "Медузы" исказили ее слова. После этого издание выложило диктофонную запись разговора, из которой следовало, что они верно передали сказанное Любовью Толкалиной. Только после этого актриса признала свою неправоту и официально извинилась.

"Я прошу прощения за то, что искаженный до абсурда журналисткой смысл и атмосфера разговора стали жестокой насмешкой над ситуацией, в которой вы оказались, и над вашими чувствами. Это ужасно", – заявила она.