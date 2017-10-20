Похоронившая Марьянова Толкалина попала в секс-скандал

Любовь Толкалина оказалась в центре секс-скандала, когда высказалась о ситуации в Голливуде, где всемирно известный продюсер Харви Вайнштейн принуждал актрис к интимной связи с ним. В итоге российской актрисе пришлось оправдываться за свои легкомысленные слова.

На днях весь Голливуд встал на уши после того, как несколько известных актрис признались, что их домогался продюсер Харви Вайнштейн. Мужчина предлагал женщинам роли в обмен на сексуальную связь. Журналисты поинтересовались у российских актрис мнением на этот счет, а потом выпустили материал, в котором Любовь Толкалина высказала нетривиальную мысль.

"Сексуальные домогательства – это же прекрасно, честное слово. А если ты имеешь роль, то какая разница, как ты ее получила. Мне кажется, должна быть, наоборот, какая-то солидарность. Всем хорошо – ему хорошо, и им хорошо, и зрителям, самое главное, хорошо..." – приводит слова Толкалиной сайт "Комсомольская правда" со ссылкой на портал "Медуза". Неудивительно, что поднялся страшный скандал. Тогда актриса попыталась оправдаться, объяснив, что ее слова просто вырвали из контекста.

Любовь рассказала, что беседа проходила в непринужденной обстановке, она не восприняла ее всерьез. "У нас был чертовски легкомысленный разговор, который переврали и перевернули до такой степени, что у моего агента по пиару сейчас лопаются глаза от ужаса: "Люба, ты что?!" Все дело в контексте. На протяжении 15 минут разговора мы только и делали, что веселились. Я не открещиваюсь от своих слов, я действительно их говорила, но контекст диалога был совсем иной. Речь шла не о насилии. Мы говорили об актрисах, которые постфактум выдвигают обвинения. Ведь я даже имени Вайнштейна в том разговоре не произносила. Я размышляла о неких абстрактных режиссерах и актрисах", – объяснила Толкалина.

Актриса отметила, что даже не была в курсе голливудского секс-скандала. "Журналистка пришла записывать интервью со мной – в связи со съемками нового проекта для СТС. Мы поболтали по поводу нашего легкомысленного сериала. И вдруг она спрашивает: могу ли я взять у вас комментарий по поводу ситуации с Харви Вайнштейном? "А что случилось-то?" – уточнила я. Была даже не в курсе скандала, была отвлечена гибелью моего близкого товарища Димы Марьянова. "Вы не знаете? – удивилась журналистка. – Весь мир сейчас это обсуждает". И буквально в двух словах рассказала о ситуации. Причем сделала это смешно, в красках. Мы обе начали дико смеяться", – рассказала актриса.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Окт 15 2017 в 6:01 PDT

Кстати, Толкалина призналась, что тяжело переживает смерть Дмитрия Марьянова, не спит несколько ночей. "Это очень тяжело, потому что мы были очень близкими друзьями, я знала Диму больше 16 лет, прекрасно знаю его жену Ксению... Мне казалось, что мы с ним очень похожи: оба чувствовали себя незащищенными от всякого рода манипуляций и провокаций. Он был веселый, всегда засмеивал все темы. Юмор нужен человеку, чтобы не бояться смерти. Это была фраза из нашего спектакля, это была его фраза. Честно говоря, я ко всем страшным вещам в жизни привыкла относиться с юмором. В мире сейчас происходит очень много страшных вещей. И история с Вайнштейном в Голливуде – далеко не первостепенная по важности проблема. По сравнению с тем, что происходит у нас под носом. Самое главное, чтобы мы были живы и чтобы наши друзья не покидали нас", – заключила Любовь Толкалина.