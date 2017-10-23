Жасмин обманывает ревнивого мужа

Певица рассказала об отношениях на расстоянии. По ее словам, она привыкла жить на две страны.

В столичном "Крокус Сити Холле" состоялся традиционный концерт "Все хиты юмора". Радиостанция "Юмор ФМ" собрала на одной сцене главных отечественных звезд. Жасмин выступила с песней "Ты мое, мое", после чего ответила на вопросы корреспондента Dni.Ru.

"Я иду с юмором по жизни, через его призму легче воспринимать какие-то негативные события, – призналась певица. – Дети у нас тоже с хорошим чувством юмора, особенно Миша. Он очень хорошо умеет изображать людей, их манеры, походки. Всех в доме может показать. Маргарита еще маленькая, но, мне кажется, она тоже растет веселой".

Рассказала Жасмин и про отношения с мужем-бизнесменом Иланом Шором. "За годы совместной жизни появилось доверие, мы стали родными людьми, поэтому муж как-то смирился с тем, что у меня есть поклонники, что я работаю на сцене, – улыбается Жасмин. – А изначально он вообще не понимал, что такое артист, почему фанаты признаются в любви. Я поводов для ревности не даю, потому что если дам, то муж взорвется (смеется). Он, когда я после концерта приезжаю домой с цветами, начинает придирчиво спрашивать, кто подарил мне эти дорогие букеты. Я вру, дабы успокоить: "Это девушки мне дарят, не волнуйся!"

По словам певицы, ее не смущает, что она живет в Москве, а благоверный – в Кишиневе. "Мы постоянно на связи и не чувствуем расстояния, к тому же я летаю туда часто, – рассказала Жасмин. – Скоро снова я с детьми отправлюсь в Молдавию и семья воссоединится".

Про артистку и ее близких в Интернете ходит много баек и сплетен. Но Жасмин не обижается. "Я давно уже не обращаю внимания на сплети и небылицы о себе, – призналась Жасмин. – Сама я никогда в поисковик свое имя не вбиваю и не ищу, что же еще про меня пресса выдумала. Хотя подружки иногда пересылают мне ссылки".