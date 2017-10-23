Бузова считает Тарасова "козлом"

Певица, очевидно, не смогла простить измену. Но теперь она говорит об этом со сцены.

Менее двух недель остается до первого сольного концерта в Москве Ольги Бузовой. Но в городах России звезда "Дома-2" выступать уже начала. Только что, например, она отпела в Тюмени.

"Очень хочется, чтобы вы сегодня танцевали! – обратилась к гостям Ольга. – Потому что это самое большое счастье для артиста, когда он видит, что людям нравится его творчество. Следующая песня очень много значит для меня. Во-первых, она на английском языке, а во-вторых, в ней я пою о том, что целого мира недостаточно, чтобы реализовать все задуманное мной. Все мы заслуживаем в жизни только самого лучшего".

Правда, концерт Бузовой не обошелся без казуса. Одна из зрительниц выкрикнула из толпы: "Тарасов – козел!", намекая на развод между Ольгой и известным футболистом. Звезда, как сообщает "КП", не растерялась, согласилась с мнением девушки, признала ее правоту и попросила залу ей поаплодировать. Очевидно, Бузова не смогла простить измену, поэтому и считает Тарасова "козлом".

Ранее в интервью Dni.Ru Ольга заметила: "Я сейчас одна, у меня нет отношений, поэтому целиком отдаюсь зрителям. Для себя вообще ничего не оставляю. Но часто слышу, что, мол, пиарюсь на личной драме. Ничего подобного. Я на этой теме никогда не спекулировала, не давила на жалость. Более того, свою первую песню я записала еще будучи в браке. А после развода полгода молчала, не давала никаких комментариев. Мне просто хотелось спрятаться, но не получалось – репортеры устроили за мной настоящую охоту. И первый раз я рассказала о пережитой драме в интервью Юлии Барановской на Первом канале".

"После того эфира многие стали писать мне слова поддержки, просто подходить на улице и обнимать, говорить: "Мы с тобой, у нас такая же в жизни ситуация". Я поняла, что очень много женщин столкнулись с такой же трагедией, – сказала Ольга. – Для того, чтобы справиться с болью, я записала вторую песню со словами: "Привыкаю снова просыпаться одна, мне больше не больно". Но когда я пела это, никто не знал, сколько моей личной боли в этих словах. Я пела о том, что сама чувствовала".