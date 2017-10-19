Трясущейся Бузовой осталось две недели

Поклонники поддерживают поющую ведущую. Для нее это очень важно.

В начале ноября звезда "Дома-2" Ольга Бузова даст первый сольный концерт. В центре Москвы она намерена показать шоу мирового уровня с экранами, подвесами, танцорами, костюмами. А пока идут последние приготовления.

"Остается всего две недели, а меня так трясет от волнения – даже страшно, что будет перед концертом. Поклонники мне пишут и очень поддерживают", – рассказала Бузова.

"Я всегда все контролирую сама. Мой менеджмент знает, что без моего участия ничего не проходит. Я лично отсматриваю все костюмы для клипов и выступлений, я даже, бывает, приезжаю лично на монтаж программ, в которых исполняю песни. Я перфекционист во всем. Недавно читала интервью Джимми Фэллона – у него есть свое шоу на американском ТВ. В преддверии выхода альбома и мирового тура к нему приходила Мадонна. И в течении нескольких выпусков она была специальным гостем. Когда у Джимми спросили, кто из гостей был самым невыносимым, он ответил, что Мадонна. Она лично приезжала на монтаж программы и отсматривала с авторами все шутки и скетчи со своим участием. Я тогда подумала: значит, я не одна такая. Мы с Мадонной обе перфекционистки", – уверена Ольга.

Сравнивать себя с главной мировой поп-дивой – несколько самоуверенно и опрометчиво, но Бузова так не считает. "Яндекс" провел отрос, в котором признал меня самой популярной девушкой в России, а самым популярным мужчиной стал Владимир Путин", – цитирует поющую ведущую сайт metronews.ru.