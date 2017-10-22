Бузова появилась на публике в прозрачном платье

Ольга Бузова выступила на подиуме во время показа работ дизайнера Беллы Потемкиной на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Певица удивила собравшихся не только исполнением нового хита и танцевальными движениями, но и нарядом.

На модный подиум Ольга Бузова взошла в прозрачном платье с золотыми полосками. Наготу певицы прикрывали черные шорты-трусы и топ. Публика, пришедшая посмотреть работы дизайнера Беллы Потемкиной, с изумлением взирала на выступление певицы. Почти у каждого в этот момент в руках оказался телефон, чтобы увековечить это событие.

Одну из таких записей Ольга Бузова разместила на своей странице в Instagram. "Девочки, любите себя❤️Главное, что у нас есть в этой жизни, это мы 👸🏻👸🏼 А тем, кто это не оценил, хочется просто сказать, ты не попал в хитпарад моих мыслей 👋🏻👋🏻👋🏻 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала ролик певица. "Спасибо Вам за ваши аплодисменты и любовь ❤️ я все слышала 💋", – добавила она.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Окт 21 2017 в 2:56 PDT

Впрочем, это был не единственный наряд, в котором Ольга Бузова показалась следящей за миром моды публике. Свой всенародно любимый хит "Мало половин" она исполняла в красном открытом платье. Причем в этот самый момент на подиуме появились модели. "Мурашки по коже, когда пересматриваю видео фантастического показа, который мне посчастливилось сегодня открывать!", – призналась певица.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Окт 21 2017 в 12:10 PDT

"Это было великолепное шоу, меня до сих переполняют эмоции!", – рассказала Ольга Бузова. Также она похвалила новую коллекцию Беллы Потемкиной и добавила, что мечтает примерить все наряды из нее.