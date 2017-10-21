Молодая жена требовала детей от 82-летнего Джигарханяна
"Виталина добивалась, чтобы у нас родился ребенок", – заявил Армен Джигарханян.
Желание 37-летней супруги возмутило артиста. Он не верит, что девушка от чистого сердца желала наследника. "Только авантюрист сможет придумать 80-летнему родить ребенка", – считает актер.
Между тем, Виталина все еще надеется наладить отношения с мужем. "Я надеюсь, что это недоразумение скоро закончится… Я хочу сказать, что уже больше недели не имею доступа к своему супругу. Хочу сказать, что я буду его ждать до того момента, когда смогу его увидеть", – сказала Цимбалюк-Романовская.
Как писали Dni.Ru, красивая история любви Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской внезапно обернулась кошмаром. Супруги страшно поругались и Армен уехал от жены в неизвестном направлении.
Виталина, испугавшись за мужа, написала заявление в полицию о пропаже артиста. Оказалось, Джигарханян попал в больницу. В палату к актеру тут же пробрались журналисты и он огорошил признанием. Артист назвал жену воровкой и заявил, что намерен разводиться.
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