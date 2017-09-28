Беременная Ковальчук показала большой живот

Юлия Ковальчук дала интервью, в котором наконец откровенно рассказала о своей беременности. Специально для беседы с журналистами певица снялась в фотосессии, показав свой большой живот.

Юлия Ковальчук и ее супруг Алексей Чумаков украсили обложку нового номера российской версии журнала ОК! Популярные исполнители приняли участие в фотосъемке для материала, обложку свежего номера Ковальчук опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

На фотографии Юлия позирует, демонстрируя большой живот. "Это не просто самое Главное, это волшебство и чудо🙏, и я уверена, что вы поймете почему мы так бережно и аккуратно относимся к этому событию и не афишировали его долгое время)" – написала Ковальчук.

Далее артистка сообщила, что разговор вел журналист Вадим Верник, с которым получилась беседа не просто дружеская, "а доверительно-теплая и искренне легкая". В заключение исполнительница поблагодарила многочисленных подписчиков. "спасибо всем Вам, мои любимые и чуткие поклонники, которые на протяжении длительного периода времени очень аккуратно высказывали свои догадки и энергетически были рядом)!!! Для меня, для нас – это неоценимо и очень важно🙏🙏🙏 любви и доброты💞" – обратилась к фанатам Юлия.

Публикация от Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk) Сен 27 2017 в 11:36 PDT

Многочисленные поклонники немедленно рассыпались в поздравлениях и комплиментах будущим родителям. "Поздравляю!!! Вы умнички!!! Здоровья!!!", "Рада за вас очень💜", "У меня прям слезы на глазах..... Я так за вас рада", "Юляшка, тебя выдала твоя грудь на июньских фотках 😉. Я очень за тебя рада и за Лешу. Лёгких тебе родов 🙏🏻🙏🏻🙏🏻. И ждем радостную новость 😉", "Как же это здорово! Счастья вам! И Храни Господь вашу семью!❤", "Запомните это прекрасное чувство! Берегите себя! Здоровья вам и малышу!" – прокомментировали свежую публикацию Ковальчук пользователи.

Напомним, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков в мае 2014 года тайно поженились в Испании, где у них есть свои апартаменты. На церемонии присутствовали лишь самые близкие люди. Интересно, что влюбленные за пару недель до свадьбы просили у мэра города разрешения, чтобы музыка играла до трех часов ночи, а не до полуночи, как это принято.