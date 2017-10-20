Молодая жена Джигарханяна в плохом состоянии после ограбления

Эксклюзив Особое мнение Интервью За гроб Марьянова заплатили сумасшедшие деньги Скандальные откровения Даны Борисовой

Выбор читателей

Свадьба изнасилованной Шурыгиной закончилась мордобоем
Роскошная Шейк побила выскочку Бузову
Бузова довела до тошноты своей выходкой на "Доме-2"
Перебравший Градский устроил переполох на "Голосе"
Кабаева на юбилее Кобзона вела себя по-королевски
Смерть сорвала свадьбу Баскова и Лопыревой
партнеры
Пятница 20 октября
Лента новостей
17:42
Госдума 7.0: заметки диванного критика – 11
17:41
БДСМ-вечеринка шведской певицы попала на видео
17:25
Шокирующее видео наезда поезда на человека в метро
16:33
Житель Подмосковья совратил 12-летнюю школьницу
16:24
Назван простой способ продлить жизнь при раке
15:54
Женщины и кровь Пикассо вызвали небывалый ажиотаж в Москве
15:53
Янукович лишил Поклонскую гражданства
15:48
Россиянин спалил конюшню после изнасилования кобылы
15:46
"Транснефть" продолжает борьбу за свои права в суде
15:25
Порошенко и Аваков подрались из-за палатки
14:56
Москвичка умерла после пилинга в частной клинике
14:53
Королеву красоты обокрали на три миллиона рублей
14:52
В Москве 4-летняя девочка умерла после визита к стоматологу
14:43
Украина оставила Поклонской гражданство
14:17
Опальной жене Джигарханяна нашли замену
14:16
Безумные регионы: юноша пырнул ножом отвергнувшего его подростка
13:57
Добрая Собчак идет в президенты "голышом"
13:33
Реновация сократит очередь на жилье
13:30
Под Петербургом нашли расчлененный труп пенсионера
13:24
Главный маг страны ушел под лед
13:18
Актер Лундгрен: Путин крутой
13:18
Иностранные архитекторы помогут реновации
13:10
Гордость Москвы: как развивается столичное образование
13:10
В Москву пришли заморозки
13:01
Как пакт Молотова-Риббентропа спас Европу
12:36
Россиянки назвали самые сексуальные хобби мужчин
12:27
Трансгендер изнасиловала малолетнюю дочь друзей
12:22
Как в небо Европы попал радиоактивный рутений-106
11:45
Путин вынес обвинительный приговор Западу
11:40
Пассажиры платят стюардессам за секс в полете
11:15
Главные события Москвы с 20 по 26 октября
11:13
Путин – чернокожему студенту: Ущипни меня
11:10
Футбольный фанат полез в драку с ребенком на руках (видео)
10:58
Подельница Серебренникова сбежала на автобусе в Латвию
10:48
Детская игра стала рассадником педофилов
10:45
Похоронившая Марьянова Толкалина попала в секс-скандал
10:33
Мертвецы оказались способными слышать и видеть
10:27
Отца "пьяного" мальчика взбесили заявления Колокольцева
09:53
Казаченко стало плохо после внезапного появления дочери
09:45
20-метровый факел: жуткое видео прорыва газопровода под Москвой
09:44
Звезда шоу "Голос" погибла от рук бывшего мужа
09:41
В Уфе крупному бизнесмену прострелили голову
09:35
Как взломать iPhone за две минуты (видео)
09:16
Оральный секс грозит мужчинам раком
09:10
Ургант высмеял предвыборный ролик Собчак (видео)
09:10
Радимов объявил сенсационную новость о Булановой
09:03
В Москве прохожие спугнули горе-насильника
08:41
Путин открыл тайну встречи с красоткой-президентом
08:41
Под Москвой произошел крупный пожар
08:32
Самые сексуальные фото будущего президента Украины
08:17
Красивая и бездарная: Садальский раскрыл странную смерть актрисы Цареградской
08:12
Жизнь российских водителей кардинально изменится
07:47
Под Москвой сотрудник МВД сбил ребенка
22:38
Жена Джигарханяна удивила внезапным бегством из театра
22:09
Ведущая Первого канала пожаловалась на домогательства
21:49
Путин ответил анекдотом на вопрос о выборах
21:42
На северо-востоке Москвы эвакуировали бизнес-центр
21:36
Постаревшая Ума Турман испугала нездоровой худобой
21:24
Модель-трансгендер стала звездой Playboy
21:18
Авербух нашел применение округлившейся Липницкой
20:33
Бузова сбрасывает с трона надоевшую Собчак
20:24
На Курском направлении МЖД произошел сбой
20:08
Россия становится аграрной сверхдержавой
20:06
Пригожин: Ксюша может поднять хайп
19:51
Полицейские стали свидетелями страшной драки кенгуру (видео)
19:44
Москвич при разделке мяса вогнал себе нож в пах
19:25
Директор лечебницы для наркоманов о проблемах Марьянова
19:24
На шоу "Дом-2" новая ведущая
19:17
Бывшего футболиста московского "Спартака" ограбили в Греции
18:54
Безумные регионы: расчлененную женщину нашли в выгребной яме
18:47
Путин отчитал Европу за глупые ошибки
18:42
Зарвавшуюся жену Джигарханяна взашей погнали из театра
18:35
Ветер Собчак
18:29
Исполнение обязательств структурами Алексея Хотина подтверждены в трех банках
18:23
Штурм оставила Осина "без штанов"
18:03
Экс-владелец "Югры" отреагировал на давление со стороны Альфа-банка
17:54
Резким изменениям погоды в Москве нашли объяснение
17:21
Влюбленных посадили в тюрьму за секс в машине
17:18
Кто не будет голосовать за Собчак
17:15
Жена Джигарханяна не выдержала страшных обвинений в воровстве
17:10
Комплекс "Любовь" начал строить тоннель к "Лефортово"
16:51
Белоруссия выдвинула Каннабис на конкурс красоты
16:49
Аферист отнял у Этуша 28 миллионов рублей
16:43
Елена Яковлева осталась без семьи
16:24
Янукович перестал выходить на связь
16:24
Марьянова отправили в могилу за полмиллиона
16:09
Российские санкции обанкротили короля пельменей
16:08
Алла Сигалова рассказала о побоях
16:01
Тверскую улицу на три дня закроют для автомобилей
15:57
Путин понизил Медведеву зарплату
15:37
Соловьев грязно обругал Дудя в прямом эфире
15:37
Ягудин неожиданно женился во второй раз
15:35
РПЦ забрала здание студии "Союзмультфильм"
15:34
Суд разрешил Украине арестовать имущество "Газпрома"
15:15
Бузова изменила отношение к Собчак после шокирующих известий
15:04
Московский таксист-клофелинщик брал пример с отца
14:56
Разгадана тайна возникновения рака кожи
14:49
Режиссер Владимир Меньшов: От сына не отказываюсь
14:36
Маленькие гиганты большой политики
14:22
Сыроеды рискуют подцепить паразитов
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Марьянова отправили в могилу за полмиллиона
Жена Джигарханяна удивила внезапным бегством из театра
У располневшей Шурыгиной обнаружили беременность
За гроб Марьянова заплатили сумасшедшие деньги
Нарколог обнародовал шокирующую версию смерти Марьянова
Зарвавшуюся жену Джигарханяна взашей погнали из театра
Шоу-бизнес

Молодая жена Джигарханяна в плохом состоянии после ограбления

Виталина Цымбалюк-Романовская и Армен Джигарханян. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Журналисты встретились с молодой супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской, чтобы обсудить скандал, который развивается вокруг семьи легендарного мэтра. Из-за переживаний женщина дважды теряла сознание и находится в "очень плохом состоянии".

Продолжение: Опальной жене Джигарханяна нашли замену
прочитано 19728 раз

Казалось, у Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской красивая история любви. Она, стройная блондинка с беззащитным взглядом, влюбилась в артиста в совсем юном возрасте. Спустя много лет Виталина покинула родную Украину и приехала в Москву, где познакомилась с кумиром. Их отношения развивались на протяжении нескольких лет, а недавно Цымбалюк-Романовская и Джигарханян узаконили свои отношения. Виталина, не достигнув и 40 лет, стала директором театра своего супруга, влилась в светскую тусовку, регулярно давала фортепианные концерты.

ПО ТЕМЕ

Жена Джигарханяна удивила внезапным бегством из театра

Зарвавшуюся жену Джигарханяна взашей погнали из театра

 Скандальный развод Джигарханяна

Сюжеты Скандальный развод Джигарханяна

Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

Но внезапно все рухнуло. Супруги страшно поругались и Армен уехал от жены в неизвестном направлении. Журналисты вряд ли узнали бы эту историю, если бы Виталина не написала заявление в полицию о пропаже артиста. Оказалось, Джигарханян попал в больницу. При встрече с представителями СМИ мэтр обвинил супругу во всех грехах и заявил, что намерен разводиться.

Вначале Виталина отмалчивалась. Однако сотрудникам телеканала НТВ удалось разговорить супругу артиста и дать эксклюзивные кадры из их квартиры на окраине Москвы. В передаче "ЧП. Расследование" показали видео, записанное представителем Цымбалюк-Романовской в автомобиле. Женщина без макияжа и с совершенно изможденным видом смотрит в камеру, а за кадром женский голос сообщил, что Виталина в "очень плохом состоянии" и "дважды теряла сознание".

Тем не менее, Виталина высказала надежду на то, что сможет найти общий язык с мужем. "Я уверена, что я всегда буду рядом. Кроме того, его ждет коллектив театра. Я надеюсь, что это недоразумение скоро закончится… Я хочу сказать, что уже больше недели не имею доступа к своему супругу. Хочу сказать, что я буду его ждать до того момента, когда смогу его увидеть", – пообещала Виталина.

А еще Цымбалюк-Романовская рассказала, что в их с Джигарханяном жилище наведывались неизвестные люди. "Я так понимаю, что в квартире, в которой мы проживаем восемь лет, были посторонние люди", – объявила в объектив Виталина той же снимающей ее женщине и, открыв перед ней один из ящиков комода, сообщила, что не хватает шкатулки с документами.

Отметим, что в той же передаче показали и Армена Джигарханяна. Он настроен непримиримо. "Она у меня деньги украла, у меня есть дом, у меня квартира есть – ее нет, ее убрали, продали. Она фантастический вор! Причем сомнения нет: это ворюга! Это уже не в первый раз. Я был свидетелем, даже у меня был такой политический разговор с ней. Я говорю: "Девочка моя, деньги – хорошая, сладкая вещь, но воровать не надо", – эмоционально сообщил актер.

Автор: Наталья Аряева20 октября 2017, 12:47

комментарии

Политика

Добрая Собчак идет в президенты "голышом"
Как пакт Молотова-Риббентропа спас Европу
Путин вынес обвинительный приговор Западу
Янукович перестал выходить на связь

Шоу-бизнес

Звезда "Битвы экстрасенсов" пожаловалась на побои от мужа
Спасти жизнь Марьянову помешали полицейские
Жена Караченцова держится из последних сил
Бородина рассказала о болезни дочери и операции

Проишествия

Москвичка умерла после пилинга в частной клинике
Трансгендер изнасиловала малолетнюю дочь друзей
Звезда шоу "Голос" погибла от рук бывшего мужа
Полицейские стали свидетелями страшной драки кенгуру (видео)

Lifestyle

Опальной жене Джигарханяна нашли замену
Актер Лундгрен: Путин крутой
Красивая и бездарная: Садальский раскрыл странную смерть актрисы Цареградской
Ливанов приравнял "Матильду" к убийству Николая II
Шоу-бизнес

Радимов объявил сенсационную новость о Булановой

Бывший спортсмен дал откровенное интервью
Шоу-бизнес

Дана Борисова: Мне оставалось жить несколько дней

Сенсационные откровения телеведущей после возвращения из клиники
Шоу-бизнес

В крови покойного Марьянова нашли алкоголь

В Сети появилось заключение эксперта
Шоу-бизнес

Панин – Галкину: Ты гомосексуалист, живущий со старой женщиной

Актер врезал юмористу за оскорбление

Гороскоп

Супруга Марьянова выйдет замуж после его похорон
Жена Меньщикова зачала ребенка без романтики
Гороскоп с 16 по 22 октября 2017 года
Прилучный и Муцениеце используют друг друга

Фоторепортажи

Самые сексуальные фото будущего президента Украины
Модель-трансгендер стала звездой Playboy
Изменившая внешность Сотникова вышла в свет
Лепс напоил скромного Киркорова в ресторане

Спорт

Футбольный фанат полез в драку с ребенком на руках (видео)
Самая красивая теннисистка беременна от чемпиона мира
Овечкин выломал дверь в академии ФБР (видео)
Изнасилованную олимпийскую чемпионку уличили в желании заработать

Регионы

Королеву красоты обокрали на три миллиона рублей
Безумные регионы: юноша пырнул ножом отвергнувшего его подростка
Юный рэпер убил продюсера-педофила
Под Москвой мужчина из ревности отрезал ухо бывшей жене
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru