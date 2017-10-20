Молодая жена Джигарханяна в плохом состоянии после ограбления

Журналисты встретились с молодой супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской, чтобы обсудить скандал, который развивается вокруг семьи легендарного мэтра. Из-за переживаний женщина дважды теряла сознание и находится в "очень плохом состоянии".

Казалось, у Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской красивая история любви. Она, стройная блондинка с беззащитным взглядом, влюбилась в артиста в совсем юном возрасте. Спустя много лет Виталина покинула родную Украину и приехала в Москву, где познакомилась с кумиром. Их отношения развивались на протяжении нескольких лет, а недавно Цымбалюк-Романовская и Джигарханян узаконили свои отношения. Виталина, не достигнув и 40 лет, стала директором театра своего супруга, влилась в светскую тусовку, регулярно давала фортепианные концерты.

Но внезапно все рухнуло. Супруги страшно поругались и Армен уехал от жены в неизвестном направлении. Журналисты вряд ли узнали бы эту историю, если бы Виталина не написала заявление в полицию о пропаже артиста. Оказалось, Джигарханян попал в больницу. При встрече с представителями СМИ мэтр обвинил супругу во всех грехах и заявил, что намерен разводиться.

Вначале Виталина отмалчивалась. Однако сотрудникам телеканала НТВ удалось разговорить супругу артиста и дать эксклюзивные кадры из их квартиры на окраине Москвы. В передаче "ЧП. Расследование" показали видео, записанное представителем Цымбалюк-Романовской в автомобиле. Женщина без макияжа и с совершенно изможденным видом смотрит в камеру, а за кадром женский голос сообщил, что Виталина в "очень плохом состоянии" и "дважды теряла сознание".

Тем не менее, Виталина высказала надежду на то, что сможет найти общий язык с мужем. "Я уверена, что я всегда буду рядом. Кроме того, его ждет коллектив театра. Я надеюсь, что это недоразумение скоро закончится… Я хочу сказать, что уже больше недели не имею доступа к своему супругу. Хочу сказать, что я буду его ждать до того момента, когда смогу его увидеть", – пообещала Виталина.

А еще Цымбалюк-Романовская рассказала, что в их с Джигарханяном жилище наведывались неизвестные люди. "Я так понимаю, что в квартире, в которой мы проживаем восемь лет, были посторонние люди", – объявила в объектив Виталина той же снимающей ее женщине и, открыв перед ней один из ящиков комода, сообщила, что не хватает шкатулки с документами.

Отметим, что в той же передаче показали и Армена Джигарханяна. Он настроен непримиримо. "Она у меня деньги украла, у меня есть дом, у меня квартира есть – ее нет, ее убрали, продали. Она фантастический вор! Причем сомнения нет: это ворюга! Это уже не в первый раз. Я был свидетелем, даже у меня был такой политический разговор с ней. Я говорю: "Девочка моя, деньги – хорошая, сладкая вещь, но воровать не надо", – эмоционально сообщил актер.