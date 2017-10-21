Участник "Голоса" разрушил карьеру жены
Тодуа встретил свою возлюбленную четыре года назад. Тогда девушка работала в группе, которую продюсировал Давид. "Познакомился и увел ее из группы", – заявил певец.
Но девушка, видимо, так увлеклась Давидом, что с головой ушла в отношения. Вскоре влюбленные создали семью.
"Мы часто собираем друзей и близких дома – накрываем для них стол. Любим друг друга радовать: говорим приятные слова, покупаем вещи и подарки", – рассказал Давид.
При этом певец подчеркнул, что жена – его опора. "Занимается всем, начиная от приготовления к "слепым прослушиваниям" и репетициям, заканчивая контролем каких-то важных моментов. Она сама преподает вокал, поэтому понимает, о чем идет речь", – сообщил Тодуа.
Сейчас в жизни артиста сложный период – у него серьезные проблемы со зрением. "У меня отслоение сетчатки. Операций было уже более двадцати. Сейчас лечение протекает хорошо, даже есть улучшения. Моему глазу нужен покой и постоянный контроль внутри глазного давления", – цитирует "СтарХит" Давида.
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