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Участник "Голоса" разрушил карьеру жены

Давид Тодуа. Фото: 1tv.ru, dni.ru
Участник шоу "Голос-6" Давид Тодуа раскрыл подробности личной жизни. Оказывается, певец разрушил карьеру своей супруги.
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Тодуа встретил свою возлюбленную четыре года назад. Тогда девушка работала в группе, которую продюсировал Давид. "Познакомился и увел ее из группы", – заявил певец.

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Но девушка, видимо, так увлеклась Давидом, что с головой ушла в отношения. Вскоре влюбленные создали семью.

"Мы часто собираем друзей и близких дома – накрываем для них стол. Любим друг друга радовать: говорим приятные слова, покупаем вещи и подарки", – рассказал Давид.

При этом певец подчеркнул, что жена – его опора. "Занимается всем, начиная от приготовления к "слепым прослушиваниям" и репетициям, заканчивая контролем каких-то важных моментов. Она сама преподает вокал, поэтому понимает, о чем идет речь", – сообщил Тодуа.

Сейчас в жизни артиста сложный период – у него серьезные проблемы со зрением. "У меня отслоение сетчатки. Операций было уже более двадцати. Сейчас лечение протекает хорошо, даже есть улучшения. Моему глазу нужен покой и постоянный контроль внутри глазного давления", – цитирует "СтарХит" Давида.

Автор: Алёна Нестерова21 октября 2017, 12:43
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