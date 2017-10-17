Скандалистку из "Голоса" трясет от подлости наставников

Имя Сары Окс, возможно, и не стало бы известно широким массам, но она устроила скандал на съемках шоу "Голос" и оказалась героиней новостей. И это притом что ее выступление на слепых прослушиваниях главного вокального проекта страны даже не показали в эфире, а к девушке не повернулся ни один наставник! Dni.Ru разобрались в случившемся.

"Я родилась в Киргизии, выросла на Украине, а когда переехала в Москву, то работала моделью, – рассказала Сара Окс. – Попасть на "Голос" пыталась еще в 2012-м, когда проект только начинался. Но заметили меня лишь в этом году. И пригласили на кастинг. Надо заметить, что перед тем, как попасть в студию, все участники проходят так называемые квесты – многоуровневые отборы, когда отсеивают и редакторы, и педагоги по вокалу, и голландцы, которым принадлежит формат программы. Но я все-таки дошла до этапа слепых прослушиваний".

"Я думала, чем же удивить, понимая, что вокально могу проигрывать другим участникам, – продолжила певица. – Поэтому решила брать образом – надела все самое яркое, накрутила чалму. Что же касается песни, то я долго думала, какую выбрать – рассматривала композиции Ани Лорак, группы "Ленинград". Но продюсеры проекта сказали, что мне надо петь "Бриллианты" группы "ВИА Гра". Я занимаюсь в студии вокала Сергея Пенкина. Рассказала ему эту историю, а он мне в ответ: "Это очень слабая песня, тебя просто хотят "слить".

Публикация от Sara Oks (Сара Окс) (@sara__oks) Сен 15 2017 в 6:26 PDT

"Представляете мое чувство, когда я шла на сцену и знала, что никто ко мне не повернется? Так и вышло, – отметила Сара. – Наставники ко мне не только не повернулись, но и начали юродствовать. Особенно бесновался Дима Билан, которому и выбор песни не понравился – мол, не для "Голоса" она, и мой вокал вопросы вызвал. И тут я не сдержалась! Меня просто взбесил этот высокомерный выскочка и его резкий, поучительный, надменный тон".

"Я еще понимаю, когда учить берутся мэтры типа Градского. Но Билан, который сам без году неделя на сцене, что он о себе возомнил? – возмутилась Окс. – Меня до сих пор трясет от подлости наставников. Когда я увидела кухню проекта изнутри, поняла: наверное, к лучшему, что не попала на программу. Тем более в случае победы надо было бы отрабатывать контракт, чего мне совсем не хотелось".

Dni.Ru cвязались с Первым каналом, чтобы выяснить, почему номер Сары Окс не вышел в эфир. "До слепых прослушиваний доходят примерно 130 человек, – пояснили там. – В команде у каждого наставника по 14 участников. Таким образом, всего в проект попадают 66 человек – примерно половина от прошедших кастинг. Невозможно показать в эфире выступления всех, кто был отобран, но не прошел слепые прослушивания. Прежде по выходным выходил специальный выпуск "Голоса", в котором можно было увидеть фрагменты их выступлений, но от этого отказались".

Публикация от Sara Oks (Сара Окс) (@sara__oks) Авг 20 2017 в 7:41 PDT

Высказалась о Саре Окс и Аида Слезовская, бывшая участница группы "Стрелки": "Я давно знаю Сару, но вокал – не самая сильная ее сторона. Она берет внешними данными, формами, образом, напором, харизмой".