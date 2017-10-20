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Происшествия

Звезда шоу "Голос" погибла от рук бывшего мужа

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Кровавая драма разыгралась в Камбодже. У экс-супругов остались два сына.
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Финалистка второго сезона камбоджийской версии шоу "Голос" 23-летняя Сан Срейлай была убита бывшим супругом Чей Рином. Трагедия произошла возле клиники красоты в Пномпене.

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Мужчина подкараулил экс-избранницу возле медучреждения, после чего застрелил ее. Позже его самого тоже нашли мертвым. У бывших супругов остались два сына, передает Life.ru со ссылкой на The Sun.

Родственники камбоджийской певицы сообщили СМИ, что она рассталась с мужем после того, как стала участницей шоу "Голос". Сотрудники местной полиции ведут расследование по факту убийства.

Напомним, что в 2016 году участницу американской версии "Голоса" Кристину Гримми застрелил неизвестный мужчина после ее концерта в Орландо. Злоумышленник подошел к певице в момент, когда та раздавала автографы, и выстрелил в артистку. Очевидцы сообщали, что, помимо Гримми, от выпущенных пяти пуль преступника пострадали еще двое человек, которые были госпитализированы.

Как писали Dni.Ru, ранее сообщалось об убийстве, произошедшем в США. Житель штата Висконсин расправился со своей женой, поскольку планировал начать роман с россиянкой по имени Ольга, присылавшей ему интимные фото. Расстреляв законную супругу, убийца поджег дом с ее телом внутри.

Автор: Людмила Фоканова20 октября 2017, 09:44

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