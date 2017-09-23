Агутин увел мужчину у Пелагеи

Во время слепых прослушиваний на шоу "Голос" между наставниками Леонидом Агутиным и Пелагеей завязалась нешуточная борьба. Оба хотели заполучить в команду талантливого исполнителя Вячеслава Задорожного.

Музыкант исполнил композицию Iron Sky знаменитого шотландского артиста Паоло Нутини. Первой к нему повернулась Пелагея: она была настолько восхищена талантом Задорожного, что едва сдерживала эмоции.

Поначалу казалось, что другие члены жюри не оценили выступление. Однако в последний момент повернулся к певцу и Леонид Агутин. "Ну зачем?! Я буду кидаться, кидаться в тебя! Нет! Ко мне, мой!" – закричала Пелагея.

После непродолжительной беседы Задорожный признался, что очень долго думал над тем, к кому из наставников пойти. "Очень надеялся, что повернетесь вы", – заявил артист, указывая на Агутина, и в итоге выбрал его. Таким образом, знаменитый исполнитель фактически увел очень ценный кадр из команды Пелагеи.

Напомним, в шестом сезоне шоу "Голос" принимает участие золотой состав наставников. Помимо Пелагеи и Леонида Агутина, среди них оказались Александр Градский и Дима Билан.

Меньше всего участников в командах Пелагеи и Градского – они пока отобрали по семь исполнителей. Билан и Агутин уже взяли по девять человек.