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Рынска обрушилась на "подлую гадину" Собчак

Божена Рынска и Ксения Собчак. Фото: Dni.RU
Скандальная блогерша Божена Рынска обрушилась на Ксению Собчак с оскорблениями. Поводом для этого стало решение известной ведущей баллотироваться в президенты России.
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На своей странице в Facebook Божена обозвала Ксению Анатольевну гадиной и тварью. По словам блогерши, Собчак сделала "кучу пакостей мне и моим знакомым".  "Истории о Ксениной подлости может рассказать каждая даже не вторая, а первая светская девушка Москвы. Но наверняка все, кроме меня, опять зассут", – пишет Божена.

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Она уверена, что Собчак пошла в кандидаты в президенты ради популярности. "Она подлое дело делает. За бабло, за эфиры и популярность", - считает Божена. Она разделяет мнение других пользователей, которые пишут под ее публикацией, что новый кандидат в "президенты абсолютно лишена индивидуализма". Так считает Вика Бушуя, которая прокомментировала пост Божены: "Собчак, на мой взгляд, абсолютно лишена индивидуализма: говорит клише, худо-бедно прорерайтив не свои мысли … Единственное на что у нее талант – это отделять тренд от нетренда. А так, подленькая такая бездарь". Блогерша ответила на комментарий: "согласна".

Помимо Божены Рынски, многие деятели культуры успели раскритиковать Собчак за ее решение. Среди них музыкант Юрий Лоза. "Для того чтобы реально идти на выборы, надо всё-таки иметь программу, кандидатов на ключевые посты, подбирать команду. Руководить страной в одиночку нельзя. А теперь представьте, что Собчак станет президентом России", – приводит его слова радиостанция НСН.

"При любых положительных качествах, у неё нет толковой программы. Что она собирается делать? Для меня, как для человека с мозгами, маловато предложения "проголосовать по-приколу". Одних личных качеств, одного обаяния, прикольности – всего этого маловато. Для меня, да и, думаю, для любого другого человека, который собирается и дальше жить в этой стране, этого маловато, чтобы просто проголосовать "против всех", – заверил Лоза.

Также о желании Ксении Анатольевны баллотироваться высказался участник телепроекта "Дом 2" Степан Меньщиков. Он считает, что если она станет президентом, то "это будет трагедией для народа". "Если пофантазировать и представить, что она победила на выборах, это будет трагедия для всего народа. Какой лозунг политический будет у Ксении Собчак? "За мной, товарищи аристократы"? Она никогда не была близка к народу, между ним и Собчак — пропасть", – приводит его слова "Комсомольская Правда".

Автор: Михаил Войцеховский18 октября 2017, 21:42
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