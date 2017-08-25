Бессовестная Божена Рынска вылила помои на работяг

Гламурная дама считает себя хозяйкой . И не стесняется публично оскорблять людей.

Про таких как Божена Рынска говорят: "Из грязи в князи". Начнем с того, что от рождения она Евгения Львовна Рынская. Но потом решили, что имя звучит не аристократично, и добавила ему шарма.

Собственно, к голубым кровям Евгения Львовна никогда не принадлежала – училась в простой физико-математической школе в Петербурге, писала заметки в студенческую газету "Смена". А когда перебралась в Москву, стала строчить светские сплетни в центральную прессу. И лишь на этом основании уверилась, что сама являются звездой. Чего стоит только название ее первой книги "Слава богу, я VIP!"

Теперь же она ведет гламурный образ жизни и на всех смотрит свысока. А иногда и откровенно плюет. "Пришлось открыть для себя московское метро. Впервые за 7 лет. С почином меня. Свободные места занимают сразу же среднеазиатские мусли. Резвые такие. Устали больше всех. Устали больше – их проблемы. Сначала хозяева, потом – остальные"– написала Божена на своей странице в социальной сети. И добавила острое словцо.

Подписчиков Рынской подобное бессовестное отношение к людям, которые выполняют в Москве самую черную работу и пашут как каторжные, такое хамское заявление возмутило. Вообще, по какому праву эта окологламурная дама считает себя хозяйкой?!

"Не знаю даже, кто более достоин посидеть, человек, делающий чистой улицу, или какой-нибудь бесполезный клерк", "А я допускаю, что те, кого вы пренебрежительно обозначили, устали больше, чем, например, офисные работники", "Они реально пашут на стройках того же метро, живут по 10-20 чел в квартирах или общагах на нарах, едят хлеб и воду, их регулярно обманывают с зарплатой подрядчики, верхушка которых встречается с вами в Монако да в Майами; а они все пашут, каждую копейку семьям отсылают", "Фря едет, дыша духами и туманами, наверняка куда то в приятное или хотя бы относительно комфортное место. А у них возможность просто посидеть возникает только к концу дня", – комментирую пользователи пост Божены.