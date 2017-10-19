Директор лечебницы для наркоманов о проблемах Марьянова

Журналистам стали известны подробности допроса директора реабилитационного центра, в котором лечился актер Дмитрий Марьянов. Оксана Богданова утверждает, что артист не принимал никаких таблеток.

Она утверждает, что в частном центре "Феникс" Марьянов получал только психологическую помощь и никакой – медикаментозной. Он вел так называемый дневник чувств, пытался разобраться в собственных мыслях. "Также Богданова уверяет, что с актером проводились специальные психологические тренинги, которые должны были ему помочь разобраться в себе", – сообщил RT источник в правоохранительных органах.

Директор реабилитационного центра рассказала, что актер уехал из клиники, не пройдя весь курс реабилитации. Марьянову нужно было готовиться к театральной постановке. Богданова уверяла следователей, что ее в этот момент в лечебнице не было.

Отметим, что ее версия противоречит официальной. На данный момент Следственный комитет считает, что актер не успел уехать из реабилитационного центра, который находится в частном доме в подмосковной Лобне. Именно оттуда поступил звонок в скорую помощь в день смерти Дмитрия Марьянова.

Журналистам удалось узнать информацию о реабилитационном центре. Согласно данным базы "Контур.Фокус", Оксана Богданова является соучредителем двух компаний с одним названием. Одна из них – ООО "Феникс", которая была зарегистрирована в Москве. Согласно уставным документам, фирма может оказывать социальные услуги и осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность для инвалидов и престарелых.

Вторая компания, которой заведовала Богданова, – Автономная некоммерческая организация "Реабилитационный центр по содействию социализации людей с девиантным поведением "Феникс". Она зарегистрирована в Химках и, согласно уставным документам, оказывает помощь на дому наркозависимым и душевнобольным.

Согласно информации Росздравнадзора, ведомство не выдавало никакой лицензии ни одной из двух организаций Богдановой. Однако на сайте компании указывалось, что лицензия № ЛО-77-01-006553 от 21 августа 2013 года была выдана ООО "Медэкспресс".