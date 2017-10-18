За гроб Марьянова заплатили сумасшедшие деньги

Похороны актера прошли по высшему разряду. Он заслужил уважение и любовь зрителей.

Скоропостижно скончавшийся актер Дмитрий Марьянов был человеком обеспеченным – он много снимался и хорошо зарабатывал. Фильмография и список теле– и кинопроектов, в которых принимал участие Марьянов, превышает 80 названий. Даже в кризис он не уменьшал финансовые аппетиты и не соглашался работать за низкий гонорар.

"Я услышал по радио, а потом прочитал в интернете и газетах о том, что руководители всех телеканалов решили урезать бюджет телесериалов, в первую очередь – за счет уменьшения гонораров артистам, особенно известным и популярным. Не очень известные и без того получали гроши. Но теперь и нам хотят платить в два-три раза меньше. При этом цена за минуту рекламы на телеканалах не упала. Значит, на мой взгляд, на нас просто хотят еще больше заработать, поэтому я готов убеждать коллег не идти на уступки", – говорил Марьянов незадолго до смерти.

И, конечно, он заслужил право на дорогую красивую домовину. "Марьянова хоронили к гробу премиум-класс, – рассказал Dni.Ru эксперт по организации элитных траурных мероприятий. - Этот двухкрышечное изделие цвета орех называется "Канада с колоннами". Он сделан в Северной Америке из натурального дерева ценных пород и покрыт лаком. А все крепления выполнены из бронзы. Внутри гроб обит белым шелком и итальянским постельным бархатом. В России его цена начинается от 125 тысяч рублей, хотя рядовым гражданам такая сумма может показаться сумасшедшей".

Похороны артиста прошли по высшему разряду. Как писали ранее Dni.Ru, очередь из желающих проститься растянулась на километр. А прощание прошло очень душевно, сердечно и трогательно. Ведь Дмитрий Марьянов заслужил любви и уважения.