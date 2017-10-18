Больного Марьянова лечили аферисты

Смерть актера Дмитрия Марьянова обрастает скандальными подробностями. Оказалось, последние несколько дней своей жизни он находился в руках аферистов: люди, которые пытались его вылечить, не имели права вести такую деятельность.

Росздравнадзор вплотную занялся лечебницей в Лобне, по пути из которой скончался артист. Стоило лишь поверхностно изучить документацию, чтобы понять, что у реабилитационной конторы не было лицензии на лечение пациентов.

"По данным единого реестра лицензий, автономная некоммерческая организация "Реабилитационный центр по содействию социализации людей с девиантным поведением "Феникс" лицензию на осуществление медицинской деятельности не имеет", – заявила руководитель пресс-службы ведомства Ольга Малева. Таким образом, расследование внезапной смерти Марьянова становится все более запутанным.

Напомним, ранее журналистам удалось побеседовать с врачом, которая работала в центре реабилитации психологом. Как оказалось, она не знала о том, что ее пациенты получают сильнодействующие препараты. "С тем, что "я хочу домой, и что для этого сделать" – да. Это естественно. Никому не хочется находиться вместе с незнакомыми людьми", – цитирует ее РЕН ТВ.

Известный врач-нарколог Дмитрий Вашкин выразил мнение, что деятельность подобных реабилитационных центров должна тщательно контролироваться государством. По его словам, лечение алкогольной и наркотической зависимости можно доверять только тем организациям, которые имеют соответствующую лицензию.

Напомним, актер Дмитрий Марьянов умер по пути в больницу вечером 15 октября. Причиной смерти артист называют оторвавшийся тромб. Он был похоронен на Химкинском кладбище.