Жена Джигарханяна не выдержала страшных обвинений в воровстве

Она содержала старого мужа, но вдруг все рухнуло. Актер больше не хочет ее видеть.

Виталина Цимбалюк-Романовская младше Армена Джигарханяна на 44 года. Она очень обидчивая, трепетная, хрупкая, поэтому то, что знаменитый супруг на всю страну обозвал ее воровкой, поразило ее. Жена актера не выдержала страшных обвинений и подала на развод.

"Виталина глубоко обижена и разочарована настолько, что приняла решение самостоятельно подавать на развод. Ведь простить такую обиду и такое оскорбление она не в состоянии", – сообщила представитель киевской пианистки Элина Мазур.

Причем решение развестись – окончательное и бесповоротное. "Армен Борисович обвинил Виталину в воровстве, – продолжает Мазур. – Если бы он это сказал просто на кухне, можно было как-то простить. Но человек сказал это на всю страну, то есть фактически он обвинил ее в том, что она – уголовная преступница. Но доказать пропажу хотя бы бутылки кефира Армен Борисович будет не в состоянии, потому что у него не пропало ничего".

При этом, по заверению представителя Виталины, именно жена содержала актера в браке, а не наоборот, как многие думали. "Он человек пожилой, он зарабатывал с выходов на сцену. Поверьте, у него не очень много их в месяц, это не большие деньги. И сказать, что он располагал какими-то счетами, – ложь. Большой вопрос, кто кого содержал. В настоящий момент он украл у Виталины доброе имя. Это единственная кража, которая произошла", – считает Мазур. В интервью "КП" она заявила также, что несколько квартир, которыми владеет Виталина, куплены ею самостоятельно, еще до брака, поэтому после развода останутся ей.

История, которая была у всех на устах, завершается вот таким постыдным образом. Уважаемый актер остался без жилья, потерял власть в театре. И получил на закате жизни жестокий урок.