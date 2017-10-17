Сбежавшего от жены Джигарханяна проверят на адекватность

Известный московский юрист Александр Хаминский рассказал о дальнейшей судьбе имущества актера Армена Джигарханяна. Он уверен, что жена артиста Виталина Цымбалюк-Романовской не совершала открытых мошеннических действий.

Член общественного совета при ГУ МВД России по Москве Александр Хаминский в интервью Dni.Ru поделился своими соображениями о том, как имущество народного артиста СССР могло отойти супруге еще при его жизни. По словам юриста, обмануть Джигарханяна жена вряд ли бы смогла: актер находится в здравом уме и прекрасно отдает отчет своим действиям.

"По каким причинам Армен Борисович оказался в больнице, доподлинно не известно. Он человек немолодой, но хотел бы обратить внимание на следующее: среди моих друзей и знакомых достаточное количество актеров пожилого возраста, и они принципиально отличаются от других граждан того же возраста, их мозги постоянно работают и старческое слабоумие от них весьма далеко," – заметил Хаминский.

Служитель Фемиды вспомнил схожую ситуацию с коллегой Джигарханяна Александром Пороховщиковым: "Тоже все было очень непросто. Как мы помним, актер был тяжело болен, у него были достаточно дорогостоящие объекты недвижимости в центре города. Но там была другая ситуация – Александр Пороховщиков в последние годы жизни не отдавал отчет своим поступкам, находился в тяжелом физическом и психическом состоянии, чего не скажешь об Армене Борисовиче".

"Будут ли они разводиться и что будет с имуществом... Тут необходимо рассматривать непосредственно обстоятельства, при которых недвижимость была отчуждена, в каком порядке и когда она была приобретена в собственность. Если Армен Борисович подписывал документы, не понимая, что он подписывает, то никто не мешает провести судебно-психиатрическую экспертизу. У нас есть и посмертная судебно-психиатрическая экспертиза", – добавил Хаминский.

Напомним, что Армена Джигарханяна госпитализировали в столице 15 октября. По словам врачей, 82-летний артист находился в состоянии средней тяжести. В интервью Джигарханян назвал свою жену Цымбалюк-Романовскую вором и заявил, что она покушалась на его жизнь.