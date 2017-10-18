Джигарханян объявил о побеге молодой жены на Украину

Скандал вокруг Армена Джигарханяна и его молодой супруги Виталины Цымбалюк-Романовской набирает обороты. Теперь прославленный артист говорит, что якобы по приказу жены его не пускают в театр, а еще актер выдвинул соображение, что скоро Виталина покинет Россию.

В настоящее время Армен Джигарханян находится в больнице. Однако после выписки артист намерен отправиться в свой театр. "Ты знаешь, что вчера эта женщина издала приказ не пускать меня в театр? Что они творят – уму непостижимо", – обратился к представителям СМИ Джигарханян.

По такому поводу актер даже собирается пойти на прием к мэру Москвы Сергею Собянину. Джигарханян уже записался на четверг, 19 октября. Журналисты решили проверить информацию и отправились в театр. Вахтерши не пустили представителей прессы на порог и не ответили на вопрос, правда ли вышел приказ не пропускать Армена Джигарханяна на территорию театра.

Тогда журналисты пошли другим путем. Существует порядок, что обо всех приказах подведомственных учреждений известно в Департаменте культуры. Там журналистам сообщили, что приказа не пускать художественного руководителя Армена Джигарханяна в театр не было.

Впрочем, это обстоятельство не успокоило вспылившего артиста. Он говорит, что, если не найдет понимания у Сергея Собянина, пойдет к президенту. Кстати, после выписки из больницы Джигарханяну идти некуда. Все имущество переписано на Виталину Цымбалюк-Романовскую. "Она сама все на себя переписала. Это такая мафия. Вот увидишь, она сбежит на Украину, она же из Киева. Это все намного серьезнее и страшнее, чем можно себе представить", – цитирует Джигарханяна "Московский комсомолец".

Между тем представитель Виталины Элина Мазур заявила, что ее подопечная приняла решение подать на развод. "Пока это решение эмоциональное, поскольку процедура развода требует времени и подготовки документов. Но эмоционально решение принято. Все будет зависеть от состояния здоровья Армена Борисовича", – заявила Мазур журналистам.