Муж–мошенник оставил Жасмин без сна

Любовь и ее головоломки больше не дают известной певице Жасмин спать. Томная красавица призналась, что без мужа Илана Шора она очень страдает и спасается лишь телефонными разговорами до утра.

Жгучая брюнетка певица Жасмин уже который год лишена простого женского счастья. У ее законного супруга – молдавского бизнесмена Илана Шора – крупные проблемы с законом Молдавии, откуда тот родом. Поэтому девушка вынуждена жить на две страны.

В интервью Sobesednik.ru певица призналась, что в ее жизни наступила черная полоса. "Конечно, я очень скучаю, но мы с Иланом все время на связи, И по разным программам общаемся, разговариваем ночами. А как иначе? Нужно еще чуть-чуть времени, чтобы все наладилось. Пока мы живем на две страны. С удовольствием приезжаю в Молдавию. Недавно там отмечали большой праздник: мы шли по центральной улице, все было очень красиво. Вокруг – счастливые люди, которые подходили и желали добра и здоровья Илану и всей его семье", – поделилась Жасмин.

Публикация от Певица Жасмин (@jasminshorofficial) Окт 14 2017 в 8:26 PDT

Звезде отечественной эстрады не раз предлагали обратиться к экстрасенсам, чтобы точно узнать, как будут развиваться дела в личной жизни и что может ждать в будущем . Но делать это она наотрез отказалась. "Я экстрасенсам не верю, – с грустью замечает певица. – Только в любовь! Любовь – прекрасное чувство, без которого я не могу жить вообще. Просто так "люблю" сказать невозможно!"

Публикация от Певица Жасмин (@jasminshorofficial) Окт 14 2017 в 6:56 PDT

Ранее Dni.ru сообщали, что суд в Кишиневе приговорил известного бизнесмена, мэра города Оргеев Илана Шора, более известного в России, как мужа певицы Жасмин к 7,5 годам тюрьмы. Свое отношении к криминальной биографии мужа девушка старается не обсуждать. Известно только, что и в бизнесе, и в политической карьере звезда его всегда поддерживала.