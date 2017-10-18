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На похоронах Марьянова заметили таинственный венок

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
На похороны Дмитрия Марьянова принесли таинственный венок. На нем красуется надпись: "Мы будем жить с тобой в маленькой хижине".
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Кто возложил его к гробу остается загадкой. На траурной ленте, обвивающей цветы, стоит загадочная подпись : "…твоя". Этот венок был выставлен на специальном постаменте, вместе с другими цветами, которые близкие принесли к могиле артиста. Слова, которые написаны на загадочном венке – это строчка из песни "На берегу безымянной реки" группы "Наутилус Помпилиус". Именно со слов "Мы будем жить с тобой в маленькой хижине" начинается композиция. В ней Вячеслав Бутусов рассказывает об утопической жизни вместе со совей возлюбленной в заповедном месте, о котором никто не знает.

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 Дмитрий Юрьевич Марьянов

Дмитрий Юрьевич Марьянов актер

Известно, что Дмитрий Марьянов любил русский рок. Он даже использовал одну песню этого жанра во время выступления на телевизионном проекте "Ледниковый период". Тогда актер и фигуристка Ирина Лобачева катались под песню группы "Воскресенье". 

Напомним, актер Дмитрий Марьянов умер по пути в больницу вечером 15 октября. Причиной смерти артиста называют оторвавшийся тромб. Прощание с ним состоялось в Доме Кино. Там отдать последнюю дань уважения покойному могли все желающие. После этого гроб с телом Марьянова перевезли на Химкинское кладбище, где прошло отпевание, сообщает "Московский Комсомолец".

На этой церемонии были только родные и близкие актера. После службы они долго прощались с артистом. Они держали его за руку, шептали что–то сокровенное, прикладывались к иконе на его груди и венчику на лбу. После этого гроб закрыли и начали опускать в могилу. В тот момент, когда на его крышку начали падать первые комья земли, поднялся сильный ветер и засыпал собравшихся желтой листвой. "Это Дима простился с нами", – тихо сказала женщина в черном. После этого могилу закопали и люди начали расходится. 

Автор: Михаил Войцеховский18 октября 2017, 20:09
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Дмитрий Марьянов

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