На похоронах Марьянова заметили таинственный венок

На похороны Дмитрия Марьянова принесли таинственный венок. На нем красуется надпись: "Мы будем жить с тобой в маленькой хижине".

Кто возложил его к гробу остается загадкой. На траурной ленте, обвивающей цветы, стоит загадочная подпись : "…твоя". Этот венок был выставлен на специальном постаменте, вместе с другими цветами, которые близкие принесли к могиле артиста. Слова, которые написаны на загадочном венке – это строчка из песни "На берегу безымянной реки" группы "Наутилус Помпилиус". Именно со слов "Мы будем жить с тобой в маленькой хижине" начинается композиция. В ней Вячеслав Бутусов рассказывает об утопической жизни вместе со совей возлюбленной в заповедном месте, о котором никто не знает.

Известно, что Дмитрий Марьянов любил русский рок. Он даже использовал одну песню этого жанра во время выступления на телевизионном проекте "Ледниковый период". Тогда актер и фигуристка Ирина Лобачева катались под песню группы "Воскресенье".

Напомним, актер Дмитрий Марьянов умер по пути в больницу вечером 15 октября. Причиной смерти артиста называют оторвавшийся тромб. Прощание с ним состоялось в Доме Кино. Там отдать последнюю дань уважения покойному могли все желающие. После этого гроб с телом Марьянова перевезли на Химкинское кладбище, где прошло отпевание, сообщает "Московский Комсомолец".

На этой церемонии были только родные и близкие актера. После службы они долго прощались с артистом. Они держали его за руку, шептали что–то сокровенное, прикладывались к иконе на его груди и венчику на лбу. После этого гроб закрыли и начали опускать в могилу. В тот момент, когда на его крышку начали падать первые комья земли, поднялся сильный ветер и засыпал собравшихся желтой листвой. "Это Дима простился с нами", – тихо сказала женщина в черном. После этого могилу закопали и люди начали расходится.