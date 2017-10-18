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Убитая горем вдова Марьянова еле держалась на ногах на прощании с актером

Дмитрий Марьянов с женой и дочкой. Фото: GLOBAL LOOK press
В Москве состоялась церемония прощания с популярным актером Дмитрием Марьяновым. Безутешную вдову артиста Ксению Бик поддерживали, чтобы она не упала от горя.

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Сегодня, 18 октября, в Доме кино состоялась церемония прощания с Дмитрием Марьяновым, который умер на 48-м году жизни от оторвавшегося тромба. Почтить память популярного артиста пришли многие. На улице образовалась километровая очередь. Не остались в стороне и коллеги. К гробу, чтобы попрощаться с Марьяновым, подошли Виктор Вержбицкий, Алена Хмельницкая, Георгий Мартиросян, Александр Домогаров и многие другие. Очень трогательную речь произнес Дмитрий Певцов, отметив, что до конца жизни Марьянов был "настоящим мужиком".

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 Дмитрий Юрьевич Марьянов

Дмитрий Юрьевич Марьянов актер

Впереди всех, на стульях возле гроба сидели самые близкие люди актера. Молодая супруга Ксения Бик в какой-то момент поднялась и только стояла, принимая соболезнования от скорбящих людей. Она выглядела заплаканной. Ее горе было настолько велико, что даже маленькая дочь обняла Ксению, чтобы успокоить.

Фото: Феликс Грозданов/dni.ru

Когда же все простились и традиционно начали хлопать Марьянову, горе вдовы достигло пика. Она уже не пыталась сдерживать слезы и начала рыдать в голос. Еле стоявшую на ногах Бик даже поддержал за талию один из сочувствующих. Рядом плакала дочь Анфиса, которую тоже попытались успокоить и приободрить.

Вдова и дочь Дмитрия Марьянова. Фото: Феликс Грозданов/dni.ru

Дмитрий Марьянов и Ксения Бик поженились два года назад. По признанию Ксении, их отношения были идеальными. "Сейчас, после его смерти, я могу сказать вот что – люди смотрели на нас и говорили: "Так не бывает". Я психотерапевт, я работаю с людьми, я знаю, что такое жизни людские, разрушенные судьбы… То, что было между нами, – это было нечто экстраординарное. Мы поэтому так хранили наши отношения и не выставляли их напоказ, потому что воспринимали их как что-то неимоверное. Мы не могли объяснить, почему полюбили друг друга. Наверное, такое случается раз в столетие", – заявила Бик в недавнем интервью.

Автор: Наталья Аряева18 октября 2017, 13:52
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