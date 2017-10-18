Убитая горем вдова Марьянова еле держалась на ногах на прощании с актером

В Москве состоялась церемония прощания с популярным актером Дмитрием Марьяновым. Безутешную вдову артиста Ксению Бик поддерживали, чтобы она не упала от горя.

Сегодня, 18 октября, в Доме кино состоялась церемония прощания с Дмитрием Марьяновым, который умер на 48-м году жизни от оторвавшегося тромба. Почтить память популярного артиста пришли многие. На улице образовалась километровая очередь. Не остались в стороне и коллеги. К гробу, чтобы попрощаться с Марьяновым, подошли Виктор Вержбицкий, Алена Хмельницкая, Георгий Мартиросян, Александр Домогаров и многие другие. Очень трогательную речь произнес Дмитрий Певцов, отметив, что до конца жизни Марьянов был "настоящим мужиком".

Впереди всех, на стульях возле гроба сидели самые близкие люди актера. Молодая супруга Ксения Бик в какой-то момент поднялась и только стояла, принимая соболезнования от скорбящих людей. Она выглядела заплаканной. Ее горе было настолько велико, что даже маленькая дочь обняла Ксению, чтобы успокоить.

Когда же все простились и традиционно начали хлопать Марьянову, горе вдовы достигло пика. Она уже не пыталась сдерживать слезы и начала рыдать в голос. Еле стоявшую на ногах Бик даже поддержал за талию один из сочувствующих. Рядом плакала дочь Анфиса, которую тоже попытались успокоить и приободрить.

Дмитрий Марьянов и Ксения Бик поженились два года назад. По признанию Ксении, их отношения были идеальными. "Сейчас, после его смерти, я могу сказать вот что – люди смотрели на нас и говорили: "Так не бывает". Я психотерапевт, я работаю с людьми, я знаю, что такое жизни людские, разрушенные судьбы… То, что было между нами, – это было нечто экстраординарное. Мы поэтому так хранили наши отношения и не выставляли их напоказ, потому что воспринимали их как что-то неимоверное. Мы не могли объяснить, почему полюбили друг друга. Наверное, такое случается раз в столетие", – заявила Бик в недавнем интервью.