Лечившие Марьянова врачи срочно покинули Россию

Репортеры выяснили подробности пребывания Дмитрия Марьянова в наркоклинике. Оказалось, вскоре после смерти артиста несколько врачей лечебницы срочно уехали за границу.

Дмитрий Марьянов умер 15 октября. По основной версии, у популярного актера оторвался тромб. Причем когда артисту, который якобы находился с друзьями на даче, стало плохо, вызвали скорую помощь. Но через несколько минут вызов отменили. Этим обстоятельством заинтересовалась полиция, а между тем репортеры выяснили, что незадолго до смерти Марьянов проходил реабилитацию в наркоклинике.

Речь идет о частном доме. Примечательно, что вскоре после кончины актера сайт клиники перестал работать, однако программисты смогли выудить данные из сохранившейся версии. Оказалось, номера телефонов там не указаны, точный адрес – тоже. Зато имеются фамилии четырех сотрудников центра.

Руководитель реабилитационного центра – психолог, гештальт-терапевт Оксана Богданова. В интернете информации о ней очень мало. Известно, что некоторое время назад она работала штатным психологом и руководителем реабилитации в учреждении, расположенном в Химках. В беседе с коллегами Богдановой с предыдущего места работы журналисты узнали, что ее разыскивает Следственный комитет.

А вот трое человек (мужчины), как компетентно сообщили во врачебных кругах, быстро покинули Россию. "Допускаю, что многие так называемые реабилитологи позакрывали сейчас свои лавочки, ушли в тень на время, пока шумиха не уляжется. Смертей в таких учреждениях немало. Да вы посмотрите статистику клиники, где ранее работала Богданова. На моей памяти несколько человек там точно погибли. Почему это происходит? Потому что сотрудники центра практикуют интенсивное выведение наркотической ломки в отсутствие реанимации. Работают там врачи из Киргизии, Узбекистана. Если вы в курсе, сейчас все сотрудники центра, где лечился актер, свалили за границу..." – рассказали представителям СМИ.

Кстати, репортеры на просторах интернета обнаружили фото со страницы одного из медиков, практиковавших в центре, где лежал Марьянов. Снимок сделан из Шереметьево. Согласно подписи, врач вместе со своим коллегой отправился в Грецию. Фото сделано 16 октября – на следующий день после смерти Марьянова, передает "Московский Комсомолец".

Журналисты связались с бывшим коллегой Оксаны Богдановой, который рассказал о центре, где, возможно, проходил реабилитацию Дмитрий Марьянов. Он отметил, что в штате не было профессиональных врачей. "Там проводили лишь психологическую поддержку. В этом доме "закрывали" немотивированных резидентов – таких, кто не желал лечиться от алкогольной или наркотической зависимости по своей воле. Туда отправляли своих близких родственники. Алкоголики находились там в закрытом пространстве", – рассказал информатор. Поэтому скорую помощь туда никак не могли вызвать. Это означало бы крах бизнесу.

Коллега Богдановой выдвинул свою версию произошедшего с актером: "Скорее всего, Марьянов обратился к персоналу, когда у него что-то заболело. Как часто бывает в таких учреждениях, дежурный консультант центра мог отправить его полежать, выдал обезболивающую таблетку и сослался на психосоматику: мол, полежи, само пройдет. Когда опомнились, было поздно".

Если информация о том, будто в клинику Марьянов поступил в состоянии запоя, верна, то речь идет о халатности и непрофессионализме. "Реабилитационные центры не имеют права принимать людей с интоксикацией. Если актера не вывели из запоя, а сразу отправили в центр, то это могло послужить толчком к гибели. Если же у Марьянова действительно оторвался тромб, это уже случайность, которую сотрудники центра не могли предотвратить", – рассудил коллега Богдановой.