Страшная запись разговора друга Марьянова со скорой

Страшная запись разговора близких актера Марьянова и скорой убила скорбящих поклонников своей циничностью. Вместо желания помочь в голосе диспетчера ясно читается безразличие и ехидство.

В руки журналистов попала шокирующая запись леденящего душу разговора, который состоялся в тот роковой день, когда артиста не стало. Голоса принадлежат дежурному скорой помощи города Лобня и другу Марьянова, пытавшемуся спасти умирающего товарища. Диспетчер полным холода тоном отчитала просящих о помощи, явно недооценивая ситуацию на том конце провода.

Опубликовал запись паблик Mash. На ней слышен взволнованный голос мужчины, принадлежащий другу артиста, и низкий ехидно-хамский голос женщины. "Вот объясните мне, как у него могут быть боли в ноге, если у него АД (артериальное давление) не измеряется? Как он вам об этом сказал? Если давление не измеряется, это значит, что он практически не дышит и не говорит. Вот как у него может быть боль в ноге?" – недоверчиво и неспешно поинтересовалась диспетчер.

Друг Дмитрия Марьянова описывает ситуацию с тромбом, угрожающим жизни стремительно бледнеющего актера, и уже имеющимися у него проблемами со здоровьем. Спокойно выслушав, женщина заключает, что умирающему Марьянову "придется подождать".

Как ранее писали Dni.Ru, Дмитрий Марьянов почувствовал себя плохо, когда 15 октября отдыхал с друзьями на даче в городе Лобня. Ему вызвали скорую, однако диспетчер сообщил, что в этот день у медиков "слишком много вызовов". В результате товарищам пришлось везти актера в больницу самостоятельно, по дороге он скончался.