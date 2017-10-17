Жена открестилась от развода с Джигарханяном

Цымбалюк-Романовской ничего неизвестно о желании ее супруга Армена Джигарханяна подать на развод. Об этом сообщила представитель Виталины Ирина Мазур.

По словам Мазур, молодая супруга актера ничего не слышала о скором разводе, который так активно муссируется в СМИ. Также Цымбалюк-Романовская не располагает никакой информацией относительно здоровья своего 82-летнего мужа, передает РИА Новости.

Ранее журналисты сообщили, что 82-летний артист намеревается развестись со своей 38-летней супругой. Как писали Dni.Ru, сейчас Армен Джигарханян в 57-й больнице. Он не пускает к себе жену. Актер говорит: "В моей жизни произошли нехорошие процессы. Была у меня жена, но вдруг оказалось, что я ей не нравлюсь, и она мне не нравится. Грустно, деточка, грустно. Мне сейчас тяжело называть ее фамилию. Много боли нанесла мне, много несправедливой боли".

В жизни Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская появилась, когда тот восстанавливался после второго инсульта. Актер расторг свой брак, длившийся 40 лет, и женился на молодой поклоннице. Правда, последние шесть лет с женой Татьяной Власовой они уже не общались, и формально его отношения закончились еще в конце 90-х, когда та внезапно переехала в Америку.