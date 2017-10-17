Отец назвал Чехову "побочным продуктом"

В студии передачи Дмитрия Шепелева Александр Корчунов назвал свою звездную дочь Анфису Чехову бесстыдницей и не смог посчитать сколько ей лет. Также отец красавицы признался, что не любит дочь.

Ставший хорошо известным публике еще после предыдущего скандала, отец соблазнительной теледивы Анфисы Чеховой в очередной раз смешал дочь с грязью. На этот раз Александр Корчунов принял участие в шоу "На самом деле", где всю передачу не слишком прозрачно намекал на ветреный характер девушки.

Вопрос Шепелева о том, была ли дочь желанной, не заставил Корчунова долго думать, он тут же начал отвечать: "Поженились, потому что тяжело найти кого–нибудь. Знаете, как в ведах: дети – нежелательный продукт. Мы же не хотим детей, когда каждый день сексом занимаемся. Поэтому и называется "побочный продукт. Ребенок появляется неожиданно".

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) Июл 19 2017 в 12:56 PDT

В своем Instagram Чехова уже успела ответить на нападки отца. К удивлению поклонников, девушка утверждает, что готова к прощению оскорбившего ее Корчунова и даже относится к ситуации с юмором. "Пол жизни я ненавидела своего папу, пол жизни училась его прощать и доставала из самых недр своей души безусловную дочернюю любовь. У меня получилось! Даже с юмором,порой, смотрю на всю эту ситуацию," – поделилась дива (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) Окт 17 2017 в 9:50 PDT

"Мысли о том, что мой отец никогда меня не любил уже не отдают болью в сердце! Я все поняла и приняла! И искренне люблю его, просто так, просто потому что он мой отец, каким бы он ни был...Я унаследовала от него самые лучшие качества: хорошо подвешенный язык, красноречие, поэтические способности и здоровые амбиции! Я добилась в этой жизни всего, чего он сам мечтал добиться", – не унимается в своем посте Анфиса.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) Окт 9 2017 в 10:16 PDT

Как писали ранее Dni.Ru, уйдя из семьи Александр Корчунов напрочь забыл о дочери. Тогда матери Чеховой пришлось работать на пяти работах, чтобы поставить будущую звезду на ноги. Однако, ближе к старости, ситуация для Корчунова резко изменилась, он осознал, что дочь стала знаменитой и начал публично жаловаться, что та не помогает ему материально.