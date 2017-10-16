После странной смерти Марьянова возбудили дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели известного актера Дмитрия Марьянова. Ведомство проверит информацию о несвоевременном оказании помощи больному.

Дело возбуждено в "целях всестороннего изучения обстоятельств случившегося, а также для оценки качества и оперативности оказания медицинской помощи погибшему", говорится на сайте Следственного комитета. Обвинение пока никому не предъявлено. "В настоящее время проводится комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств преступления и конкретных виновных лиц", – сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Поводом для возбуждения уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей" стали сообщения СМИ, согласно которым врачи города Лобня отказались оперативно оказать помощь 47-летнему актеру.

Публикация от Дмитрий Марьянов (@dmitry_marianov) Сен 17 2017 в 3:08 PDT

Ранее близкие и друзья погибшего жаловались, что диспетчер скорой помощи по городу Лобня отказался присылать машину на их вызов, потому что медики были перегружены и у них не было свободных автомобилей. Несмотря на то что в пресс-службе Минздрава Московской области опровергли эту информацию, ведомство решило провести внутреннюю проверку.

По сведениям Министерства здравоохранения, друзья актера отменили ранее сделанный вызов, решив привезти Дмитрия Марьянова в больницу самостоятельно. "По результатам служебной проверки установлено, что вызов поступил в 19:03. В 19:07 звонившие отменили вызов", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, Дмитрий Марьянов скончался на 47-м году жизни. Он почувствовал себя плохо, когда отдыхал у друзей на даче. По информации Telegram-канала Mash, судмедэксперты подтвердили, что актер театра и кино Дмитрий Марьянов скончался из-за оторвавшегося тромба. Специалисты уточнили: произошла закупорка легочной артерии.